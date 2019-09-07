Уже 12 вересня в Палаці Україна відбудеться фінальне шоу національного конкурсу краси Міс Україна 2019.

У цей день уся країна дізнається ім’я нової власниці дорогоцінної корони, грошового призу та титулу найкрасивішої дівчини.

А поки комітет конкурсу продовжує підготовку яскравого шоу і ділиться з нами приємними новинами для його глядачів.

У ЗМІ надійшла оновлена афіша конкурсу, де можна побачити, що склад артистів, які в цей день вийдуть на головну сцену країни, поповнився ще двома яскравими іменами.

А саме, крім заявлених раніше артистів, організатори обіцяють виступ Макса Барських і Міші Романової, раніше відомої як одна з учасниць легендарної групи ВіаГра.

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Заспівають вони в дуеті або ж треки кожного з них будуть супроводжувати дефіле фіналісток – організатори вирішили залишити в таємниці, але запевняють, що шоу цього року дійсно увійде в історію конкурсу.

Також на офіційному сайті конкурсу Міс Україна були опубліковані фінальні фото учасниць.















































Міс Україна 2019: хто претендує на корону найкрасивішої / 24 фотографій

Саме ці знімки будуть надруковані в буклетах, які отримають глядачі 12 вересня в Палаці Україна.

Їх автором став відомий в Україні та за її межами медійний фотограф Вадим Яцун.

Над створенням образів працювали майстри Школи макіяжу Ірини Хомякової та компанія Keune.

– Для зйомки снепів фіналісток Міс Україна ми вибрали найактуальніший у цьому сезоні макіяж glow skin. Використовували найпрогресивніші кремові текстури і теплу гаму натуральних відтінків, щоб підкреслити бездоганну красу учасниць, –говорить засновник авторської студії макіяжу Ірина Хомякова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з голлівудських зірок вільно розмовляє українською.

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