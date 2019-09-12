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ICTV / Ранок / Міс Україна 2019 – хто переможе (ГОЛОСУВАННЯ) / 12.09.2019 16:00
12.09.2019 16:00
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Міс Україна 2019 – хто переможе (ГОЛОСУВАННЯ)

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Чекали на найспекотніший та найкрасивіший вечір — Міс Україна 2019?

Уже 12 вересня у Палаці Україна відбудеться один із найпрестижніших конкурсів краси.

Також по темі: Міс Україна 2019: хто претендує на корону найкрасивішої

На корону претендує 24 красуні.

Як думаєте, кому дістанеться головний приз – 700 тисяч гривень і титул найкрасивішої дівчини країни?

Так-так, одна з них поїде представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Голосуйте нижче за ту, хто має отримати довгоочікувану корону.

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Теги: конкурс краси, Міс Україна, Шоу-бізнез
12.09.2019 16:00
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