Магнітні бурі в серпні 2019 – календар небезпечних дат

У серпні 2019 року Україну накриють потужні магнітні бурі. Коли очікуються сплески, як вони впливатимуть на здоров’я та як убезпечитися від шкідливого впливу магнітних бур? Ранок у Великому Місті зібрав головні поради.
Коли плануються магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на серпень 2019
Третій місяць літа принесе українцям 2 потужні магнітні бурі. Вони очікуються на початку та наприкінці серпня. Втім, відчутні коливання геомагнітного поля будуть і в другій декаді.
1 серпня – сильна магнітна буря
2-3 серпня – слабкі магнітні бурі
5, 6,10, 13, 14 серпня – магнітні бурі середньої потужності
28 серпня – сильна магнітна буря
Вплив магнітних бур на здоров’я людини
Під час магнітних бур у метеозалежних людей часто виникають неприємні симптоми, зокрема – головний біль, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, підвищений тиск та загальна слабкість.
Крім того, зростає ризик депресій та загострення серцево-судинних хвороб.
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Як вберегтися від впливу магнітних бур
- Уникай стресових ситуацій та надмірних навантажень.
- Більше гуляй на свіжому повітрі та частіше провітрюй кімнату.
- Пий не менше 2 літри чистої води на день.
- Виключи з раціону жирну, смажену, дуже солодку та солону їжу і алкоголь.
- Їж якомога більше сезонних фруктів та овочів.
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