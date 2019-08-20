Як «працює» ювелірна мафія в Україні

Нещодавно поліція впіймала ватажка банди, яка грабувала ювелірні крамниці майже по всій Україні. Їм вдавалося дурити поліцію протягом двох років.

Обчистити встигли крамниці Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей. Грабували в поліцейській формі, чим збивали з пантелику працівників. На обличчя натягували маски. Все було як в кіно.

Працювала банда чітко, як годинник. Грабують вони одну крамницю. Приїжджає поліція охорони. А в цей час вони вже чистять іншу. Буквально за квартал. Туди знов виїжджають охоронці. А банда знов тікає і нападає вже на третій магазин.

Заходять, роблять усе дуже швидко, дві-три хвилини – і виходять. Вони знають, який час потрібен, щоб прибула охорона чи поліція. Зазвичай це 5-10 хвилин. Вони впораються набагато швидше. Тому їх дуже складно впіймати на гарячому, – розповів колишній правоохоронець, експерт з безпеки Руслан Болгов.

Чи можна відслідкувати вкрадені коштовності?

Ювелір Артем Коровченко каже, відслідкувати вироби можна по клеймуванню.

Кожен виріб має своє клеймування, казенне клеймування і клеймування – іменник майстерні або виробництва, на якому виріб був зроблений. І коли зловмисник такий виріб приносить у ломбард, щоб його продати, робітник ломбарду може по оперативному зведенню ідентифікувати за рахунок клеймування походження, цього виробу, – говорить ювелір Артем Коровченко.

Щоправда, професійні грабіжники це враховують і йдуть хитрими шляхами, аби не бути викритими.

Якщо вони взяли велику кількість золота, вони не будуть віддавати його і здавати неперевіреним особам і в такому вигляді, як є. Вони розуміють, все це можна відслідкувати за характерними відзнаками, за серійними номерами, за пломбуванням. Вони це перероблюють на лом, переплавляють і збувають там, де є перевірена цепочка збуту, – пояснює ювелір.

Чи можливо попередити злочин?

Попередити такі злочини можуть самі власники ювелірних крамниць. Для цього їм потрібно не економити на захисті.

Перше – охорона. Друге – захист самих прикрас сучасними технологіями.

Наприклад, якщо людина викликає якийсь сумнів, поведінкою, зовнішністю, якимись незрозумілими питаннями, допоможуть автоматичними жалюзі, які можна швидко закрити.

А ще тривожна кнопка в кожній крамниці, броньоване скло на вітринах і обов’язковий інструктаж працівників щодо дій при пограбуванні. Головне – реакція. Не панікувати і натиснути на тривожну кнопку.

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