Зеленський хоче знову легалізувати казино. Навіщо це Україні?

В Україні можуть знову відкрити казино. Принаймні у готелях найвищої категорії. З такою ініціативою виступив голова держави Володимир Зеленський під час візиту в Туреччину на минулому тижні.

Ми легалізуємо азартні ігри, а саме – роботу казино у п’ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі, – зазначив президент.

За даними реєстру про встановлення категорій на сайті міністерства економічного розвитку і торгівлі України, близько тридцяти готелів мають категорію п’ять зірок.

Майже половина з них розташовані на Одещині, по шість – на Київщині та на заході країни, по одному – в Дніпрі та Харкові.

Ще щонайменше п’ять не поновили свідоцтво після трирічного терміну дії. Але, за підрахунками експертів, усього найвищого рівня готелів в Україні налічується приблизно сімдесят.

Але чому казино не планують робити доступними?

Розміщення казино в п’ятизіркових готелях, як правило, означає бажання держави створити казино як розвагу для багатих людей. У таких казино часто є вимоги до мінімальної ставки, є плата за вхід, або необхідність зняти номер в готелі, щоб зіграти в казино, що унеможливлює доступ до азартних ігор бідних людей, які програють останні гроші, – вважає експерт у сфері грального бізнесу Зоряна Топорецька.

Експерти у сфері грального бізнесу підтримують ідею президента щодо легалізації казино.

Вважають, що гральний бізнес має приносити дохід державі, а не залишатися в тіні. Нагадаємо, що в Україні з 2009 року ігорний бізнес заборонений.

Доступні лише лотереї. Але мало чи не на кожному кроці діють підпільні гральні заклади.

Окрім України ігорний бізнес заборонений, зокрема у Китаї, крім процвітаючого Макао, та у більшості мусульманських країн.

Проте, казино діють, наприклад, в Єгипті та Турції. Але лише у п’ятизіркових готелях.

Дозвіл на азартну гру приносить значні кошти у державний бюджет тих країнах, де він діє: в Грузії, на Філіппінах, в Монако та інших. Наприклад, місто Лас-Вегас – світовий центр розваг і грального бізнесу – щороку відвідує близько 40 мільйонів людей. У казино вони залишають понад 20 мільярдів доларів. З них приблизно 5% йдуть на податки – це 1 мільярд доларів на рік.

Про відновлення грального бізнесу говорять не вперше. В будь якому разі, це відбудеться після напрацювання законодавчої бази, а на це необхідний час.

Важливо, щоб дотримувалися чинного законодавства. А правоохоронці реагували та закривали підпільні заклади.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські лікарі закликають владу легалізувати марихуану.

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