Топ-5 найвідоміших п’ятих точок шоу-бізнесу

Найкрасивіші зіркові попи – хто з зірок підкорив світ п’ятою точкою.

Ці діви шоу-бізнесу відомі не лише своїми талантами. Коли про них говорять – одразу згадують про їхні сідниці.

А дехто завдяки п’ятій точці і став зіркою.

Нікі Мінаж



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbie (@nickiminaj) 12 Мар 2019 в 5:18 PDT

Реперка Нікі Мінаж вражає своїми формами. А її тверкінг і буті-денс вражає у кожному кліпі.

Усі говорять про несправжність її попи, але кого це хвилює, якщо про неї говорять на кожному кроці?

Кім Кардашян



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 1 Май 2019 в 8:54 PDT

Кім Кардашян стала відомою через власне реаліті-шоу, але по-справжньому славу їй принесла її п’ята точка і оголені фото.

Саме завдяки ним вона збирає мільйони лайків в Інстаграмі.

Дженніфер Лопес



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 11 Янв 2019 в 2:26 PST

Про сідниці Джей Ло говорили ще тоді, коли це не було масово популярним.

Усі знають, що вона застрахувала свою попу. Та й не дивно, адже тільки подивіться на її «ягідки».

Кайлі Дженнер



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 19 Май 2019 в 9:17 PDT

Кайлі Дженнер почала копіювати свою сестру – Кім Кардашян – і теж зробила собі пластику та збільшила попу.

Так дівчинка виросла і почала заробляти на власній зовнішності.

Сьогодні вона шалено популярна. І, можемо припустити, що не в останню чергу – завдяки красивій п’ятій точці.

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Ембер Роуз



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amber Rose (@amberrose) 12 Дек 2018 в 9:38 PST

Ембер Роуз починала свою кар’єру як танцівниця, а тепер – відома модель, акторка і художниця.

Вона виступає за право жінок одягатися еротично. Саме тому постійно викладає подібні фото в Інстаграмі.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала красиві сідниці без нічого.

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