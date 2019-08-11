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ICTV / Ранок / Топ-5 найвідоміших п’ятих точок шоу-бізнесу / 11.08.2019 15:10
11.08.2019 15:10
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Топ-5 найвідоміших п’ятих точок шоу-бізнесу

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Найкрасивіші зіркові попи – хто з зірок підкорив світ п’ятою точкою.

Ці діви шоу-бізнесу відомі не лише своїми талантами. Коли про них говорять – одразу згадують про їхні сідниці.

А дехто завдяки п’ятій точці і став зіркою.

Нікі Мінаж


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Публикация от Barbie (@nickiminaj)

Реперка Нікі Мінаж вражає своїми формами. А її тверкінг і буті-денс вражає у кожному кліпі.

Усі говорять про несправжність її попи, але кого це хвилює, якщо про неї говорять на кожному кроці?

Кім Кардашян


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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кім Кардашян стала відомою через власне реаліті-шоу, але по-справжньому славу їй принесла її п’ята точка і оголені фото.

Саме завдяки ним вона збирає мільйони лайків в Інстаграмі.

Дженніфер Лопес


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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Про сідниці Джей Ло говорили ще тоді, коли це не було масово популярним.

Усі знають, що вона застрахувала свою попу. Та й не дивно, адже тільки подивіться на її «ягідки».

Кайлі Дженнер


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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кайлі Дженнер почала копіювати свою сестру – Кім Кардашян – і теж зробила собі пластику та збільшила попу.

Так дівчинка виросла і почала заробляти на власній зовнішності.

Сьогодні вона шалено популярна. І, можемо припустити, що не в останню чергу – завдяки красивій п’ятій точці.

Також по темі: Надя Дорофеєва виклала пікантне фото з відпочинку Ріанна позувала в ліжку в одній білизні Леся Нікітюк похизувалася своїм «персиком» в Інстаграм

Ембер Роуз


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Публикация от Amber Rose (@amberrose)

Ембер Роуз починала свою кар’єру як танцівниця, а тепер – відома модель, акторка і художниця.

Вона виступає за право жінок одягатися еротично. Саме тому постійно викладає подібні фото в Інстаграмі.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала красиві сідниці без нічого.

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Теги: зірки, шоу-бізнес
11.08.2019 15:10
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