Топ-5 найвідоміших п’ятих точок шоу-бізнесу

Найкрасивіші зіркові попи – хто з зірок підкорив світ п’ятою точкою.
Ці діви шоу-бізнесу відомі не лише своїми талантами. Коли про них говорять – одразу згадують про їхні сідниці.
А дехто завдяки п’ятій точці і став зіркою.
Нікі Мінаж
Реперка Нікі Мінаж вражає своїми формами. А її тверкінг і буті-денс вражає у кожному кліпі.
Усі говорять про несправжність її попи, але кого це хвилює, якщо про неї говорять на кожному кроці?
Кім Кардашян
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кім Кардашян стала відомою через власне реаліті-шоу, але по-справжньому славу їй принесла її п’ята точка і оголені фото.
Саме завдяки ним вона збирає мільйони лайків в Інстаграмі.
Дженніфер Лопес
Про сідниці Джей Ло говорили ще тоді, коли це не було масово популярним.
Усі знають, що вона застрахувала свою попу. Та й не дивно, адже тільки подивіться на її «ягідки».
Кайлі Дженнер
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кайлі Дженнер почала копіювати свою сестру – Кім Кардашян – і теж зробила собі пластику та збільшила попу.
Так дівчинка виросла і почала заробляти на власній зовнішності.
Сьогодні вона шалено популярна. І, можемо припустити, що не в останню чергу – завдяки красивій п’ятій точці.
Також по темі: Надя Дорофеєва виклала пікантне фото з відпочинку Ріанна позувала в ліжку в одній білизні Леся Нікітюк похизувалася своїм «персиком» в Інстаграм
Ембер Роуз
Ембер Роуз починала свою кар’єру як танцівниця, а тепер – відома модель, акторка і художниця.
Вона виступає за право жінок одягатися еротично. Саме тому постійно викладає подібні фото в Інстаграмі.
Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала красиві сідниці без нічого.
|0