Пожежі в Сибіру наражають на небезпеку всю планету

У Росії майже 4 мільйони гектарів у Сибіру та на Далекому Сході охоплені вогнем. Про це повідомляє російське відділення міжнародної екологічної організації Greenpeace. Найбільше потерпає Якутія, Красноярський край та Іркутська область. Але вітер розніс дим навіть туди, де немає пожеж – у більш ніж 20 регіонів Росії. Люди задихаються від задимлення.

«Сьогодні вранці, прокинувшись від того, що я схожий на шпикачку в коптильні, я перший раз у житті зрозумів проблему, про яку говорить весь народ і мовчать ЗМІ. Перший у житті раз наочно я побачив, що показують по телевізору і що відбувається насправді», – написав у Фейсбук росіянин Олексій Пащенко.

Чому не гасять пожежі в Сибіру?

Звірі панічно намагаються врятуватися. Очевидці зафільмували ведмедів, які вийшли з палаючої тайги просто на проїжджу частину, шукаючи порятунку. І що роблять російські чиновники? Кажуть, що гасити пожежі дорого, безглуздо та шкідливо.

«У нас є дві категорії територій. Є категорія, яка називається зоною контролю, тобто там, де пожежі за визначенням не гасяться. І є зони охорони, де пожежі гасяться», – говорить губернатор Красноярського краю Олександр Усс.

Пожежа почалася у так званих зонах контролю, у яких регіональні чиновники згідно з російським законодавством можуть не гасити полум’я, якщо воно маленьке та не становить небезпеки людині. Таке правило діє в Росії з 2015 року.

Хоча експерти кажуть, що насправді, спочатку осередки займання були настільки маленькі, що їх можна було з легкістю знешкодити. Але так звані охоронці лісу просто нічого не робили.

Чим небезпечні пожежі?

Дим вкрай небезпечний для людей, він поширюється на тисячі кілометрів. І якщо, наприклад, з палаючої будівлі можна вибратися на свіже повітря, то під час лісових пожеж подітись нікуди.

Уявіть, люди дихають чадним газом. Від цього настає слабкість, можливі серцево-судинні захворювання, головні болі та втрата пам’яті, які можуть проявитися не одразу. До того ж, наслідки масштабних лісових пожеж у Росії вплинуть на весь світ, кажуть екологи.

«Лісовий масив у Сибіру – один із найбільших лісових масивів, який суттєво впливає, у тому числі, на стан клімату на всій планеті. … Це страшенний удар по екосистемам та величезний викид в атмосферу шкідливих токсичних речовин», – пояснює голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Флешмоб проти бездіяльності влади

Аби привернути увагу російської влади до проблеми пожеж, користувачі соціальних мереж запустили флешмоб під назвою #SaveSiberianForest, що в перекладі означає Збережіть Сибірський ліс.

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Росіяни вимагають оголосити надзвичайний стан по всій території Сибіру. Досі його ввели лише в декількох регіонах.

Люди створили петицію, адресовану уряду РФ. Щоб ті направили фінансування, засоби пожежогасіння та людські ресурси у зону лиха. Станом на час підготовки сюжету за петицію проголосували майже 850 тисяч людей.

Виходить так, що ліси могли б продукувати кисень, натомість через пожежу відбувається викид вуглецю в атмосферу. А Кремль не може і не хоче наводити лад у себе в країні. Там зайняті проблемою підкорення світу.

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