У кого з українських зірок більше 20 хатніх помічників?

Пліткують, що всі зірки – справжні білоручки. Чутки чутками, а от як воно насправді спитаємо у самих зірок.

Коли в зіркових сім’ях грошей кури не клюють, то навіщо їм обтяжувати себе хатньою роботою? Мити вікна, полірувати паркети і брати до рук віника…Для цього є хатні помічники! І у декого їх навіть не злічити.

Чи є у зірок хатні помічники?

Камалія, співачка: Я можу спробувати порахувати: 6 охоронців, навіть більше, 4 няні, 4 садівники… Ну, більше.

Микола Тищенко, ресторатор: При такій завантаженості часу на хатні справи немає. У нас один помічник, а, два – ще мій молодший син, він допомагає.

Тетяна Литвинова, телеведуча: У мене є помічниця, яка приходить до нас додому. Вона вже як член сім’ї.

Андре Тан, дизайнер: У нас є Валентина, яка допомогає нам по господарству.

Чи вміють зірки готувати?

Багато хто переконаний – що зірки і готувати не вміють, бо все за них роблять спеціально навчені кухарі. А для деяких готують прямо в ресторані – ще б пак – якщо ти сам – ресторатор!

Микола Тищенко, ресторатор: Ви не повірите, але ми все замовляємо в ресторанах, і служба доставки привозить нам всю їжу.

Слава Соломка, телеведучий: Я купую дуже смачні страви по дуже низькій ціні і їм їх у себе вдома, розігрівши в мікрохвильовій печі.

А чи існують знаменитості, які самі займаються хатніми спавами?

Ольга Сумська, акторка: Я досвідчена мама. Хіба мати двох доньок може бути білоручкою? Я не можу собі цього дозволити. Всі хто мене знає, можуть засвідчити, що я кулінар, я врешті маю навіть три швейні машинки.

Tayanna, співачка: Готувати їжу я не дозволяю нікому, я це роблю сама, або мені допомагає моя мати, коли приїжджає. І якщо потрібно прибрати в домі, я прибираю.

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Богдан Юсипчук, актор: Як я жив в гуртожитку? Я вмію не тільки готувати, я вмію готувати на 10 людей, я вмію забивати не тільки цвяхи, я вмію шруповертом користуватися. Все це я проходив, тому що 5 років у гуртожитку, вони не даються просто так.

Насправді практично всі зірки можуть і вміють готувати та прибирати. Просто в деяких немає на це ні часу, ні сил, ні бажання! Натомість, є гроші – на людей, які зроблять це замість. А оскільки всіх все влаштовує – ми теж не можемо не тішитись!

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