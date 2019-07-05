Івана Купала 2019: куди піти в Києві – афіша

Де відсвяткувати День Івана Купала в Києві? Список місць, де проходитимуть народні гуляння.

Свято Івана Купала традиційно відзначають у ніч із 6 на 7 липня.

Молоді хлопці та дівчата збираються на берегах річок, стрибають через багаття, шукають квітку папороті та веселяться до світанку.

Дівчата плетуть вінки та пускають їх за течією річки.

Ранок у Великому Місті склав для тебе список місць, де можна весело провести час на Івана Купала.

Пирогово

Де: вул. Академіка Тронька

Коли: 6 липня з 17.00

Скільки: 50 грн

У Національному музеї архітектури і побуту Пирогово в День Івана Купала влаштовують великі народні гуляння.

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Тут можна буде навчитися плести вінки, розпалити купальське багаття та досхочу водити навколо нього хороводи.

Доповнять свято виступи фольклорних колективи із різних куточків України. Також у Пірогово завітає гурт DZiDZIO. Початок його виступу планується на 21.00.

На всій території музею Пирогово будуть встановлені кіоски з їжею, у тому числі – із вегетаріанською.

Парк Феофанія

Де: вул. Академіка Лебедєва

Коли: 6 липня з 17.00

Скільки: 30 грн

У Парку Феофанія в купальський вечір влаштують етно-дискотеку під відкритим небом.

Також на гостей свята чекає плетіння вінків, стрибки через вогонь, спалення опудала та інші традиційні купальські забави.

У другій частині свята вже традиційно відбудеться конкурс Найчарівніша русалочка Феофанії.

Його переможиця отримає приз 1000 грн.

У Феофанії працюює кафе, тож голодними точно не залишитесь.

Але варто зазначити, що вживання алкоголю на території парку заборонене.

Арт-завод Платформа

Де: Біломорська, 1

Коли: 5-6 липня

Скільки: від 200 грн.

Якщо фольклорні співи вам не до смаку – завітайте на Арт-завод Платформа.

Тут організатори обіцяють створити можливість плести вінки, шукати квітку папороті й стрибати через вогонь під запальні ритми електронної музики.

Також діятиме оригінальна пропозиція для всіх дівчат.

Кожна, хто прийде в довгій сукні, вінку або з квітами у волоссі, отримає знижку 50%.

Парк Київська Русь

Де: село Копачів

Коли: 6-7 липня 2019 з 10.00. Святкова програма – з 14.00. Середньовічна дискотека – в купальську ніч з 01.00 до 03.00.

Скільки: дорослі – 250 грн, студенти і пенсіонери – 150 грн, школярі – 60 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Святкування Івана Купала в парку Київська Русь обіцяє бути масштабним і атмосферним.

У програмі – традиційні забави, катання на конях, майстер-класи з плетіння вінків, кінний театр, стрибки через багаття, спалення опудала та багато чого іншого.

Усі охочі зможуть ще глибше зануритися в атмосферу давнього Києва, спробувавши середньовічні напої та заночувавши в унікальних кімнатах зі старовинним інтер’єром.

SKY family PARK

Де: просп. Генерала Ватутина, 2.

Коли: 6-7 липня з 22.00

Скільки: 150 грн.

У SKY family PARK проведуть на святковий нічний фестиваль. Народні традиції тут органічно поєднаються з сучасними розвагами.

На гостей фестивалю чекають майстер-класи, відтворення традиційних обрядів, фотозони та виступи сучасних українських виконавців і діджеїв, а також – сцена біля басейну.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на липень 2019

Аліна Литвиненко