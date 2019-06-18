День Конституції 2019 – скільки буде вихідних

День Конституції 2019 українці святкуватимуть 28 червня. Цьогоріч свято припадає на п’ятницю, а отже – на нас чекають довгі вихідні. Тож можна планувати міні-відпустку.
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Відпочивати будемо 3 дні поспіль: 28, 29 та 30 червня.
Також передсвятковий день буде скорочено на 1 годину.
Окрім Дня Конституції, на ці вихідні припадає ще одне свято – День молоді.
Його традиційно відзначають в останню неділю червня.
У 2019 році День молоді припадає на 30 червня.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на червень 2019.
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18.06.2019 13:43
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