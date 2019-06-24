5 причин закрутити курортний роман

Курортний роман – чудових спосіб яскраво провести відпустку, отримати незабутні враження та відчути себе королевою цього літа.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 причин завести курортний роман.

Початок серйозних стосунків

Погодься, для більшості з нас відпустка – чи не єдиний спосіб завести нові знайомства.

Та й сама атмосфера цьому сприяє. Адже нічні прогулянки по пляжу і поцілунки під зоряним небом – це так романтично!

За статистикою, курортні романи досить рідко закічуються тривалими стосунками чи створенням родини.

Але «рідко» – не значить «ніколи». Особисто я знаю декілька щасливих пар, які познайомилися саме на відпочинку.

Не зациклюйся на ідеї перетворити легкий флірт на щось серйозне.

Просто насолоджуйся моментом та приємною компанію.

А головне – не показуй чоловіку серйозність своїх намірів.

Це його налякає та зведе твої шанси на стосунки з цим красунчиком майже до нуля.

Ліки від депресії

Психологи впевнені: відсутність позитивних емоцій та приємних вражень – це найкоротший шлях до депресії.

Що-що, а нові яскраві враження курортний роман тобі точно забезпечить.

Ти отримаєш потужний заряд ендорфінів, які відповідають за хороший настрій і прилив сил.

Допомагає забути колишнього

Якщо ти нещодавно розсталася з коханим – навіть короткий курортний роман допоможе тобі оговтатися важкого періоду.

Секрет у тому, що ти знову відчуєш себе бажаною та дуже-дуже красивою. Одним словом, справжньою королевою!

Нові емоції допоможуть тобі швидше забути про переживання та відчути себе щасливою. Спробуй!

Туристичні пригоди

Якщо ти закрутиш роман із мешканцем тієї країни, де відпочиваєш, то можеш відкрити для себе справжній колорит цього місця.

Адже, скоріше за все, новий знайомий покаже тобі не лише банальні туристичні маршрути, але й унікальні місця, про які знають лише місцеві.

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От тільки перед тим, як з головою пірнати в романтичні пригоди, подбай безпеку та контрацепцію.

Приємні спогади

Якщо ти заведеш курортний роман цього літа – тобі точно буде що пригадувати довгими зимовими вечорами.

Бажаємо, що ці спогади були яскравими та виключно приємними!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти з собою на відпочинок в Єгипет?

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