Ціни на електроенергію знову зміняться: скільки будемо платити?

З 1 липня в Україні має запрацювати нова модель ринку електроенергії. Йдеться про нові взаємовідносини між постачальниками, компаніями, які здійснюють розподіл електричної енергії, та споживачами.

Ці зобов’язання прописані в угоді про асоціацію України з ЄС.

Та за 2 роки перехідного періоду закону Про ринок електричної енергії галузь виявилася не готова до старту, і зараз це загрожує національній безпеці.

Представники Європейського Союзу, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку наполягають на відтермінуванні.

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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроект, яким пропонує відкласти реформу на рік. Проте міжнародні партнери вважають, що подібна відстрочка завелика.

Що зміниться, коли запрацює нова модель ринку електроенергії?

Із повноцінним запуском системи, кожен споживач отримає право укласти угоду на постачання електричної енергії з тією компанією, яка цю енергію продає. Споживач отримає право вимагати певну компенсацію, якщо постачальник не виконує свої зобов’язання.

Натомість поки українців змушують купувати послуги у монополістів, які диктують свої ціни.

Відтак, ми не можемо домогтися того, щоб нам надавали електричну енергію за тією ціною та якістю, яку ми вважаємо доцільною.

Так от, із першого липня мають запрацювати основні нововведення закону.

Серед яких – ліквідація державного підприємства Енергоринок, яке виступає посередником між енергогенеруючими компаніями та постачальниками.

Отож, чи зміняться ціни на електроенергію – дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке дефолт, і як він вплине на життя українців.