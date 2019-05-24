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ICTV / Ранок / У київському метро можуть з’явитися дефібрилятори – навіщо? / 24.05.2019 12:20

У київському метро можуть з’явитися дефібрилятори – навіщо?

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Кожна друга людина із серцево-судинними захворюваннями помирає від раптової зупинки серця. Лікарі наголошують, якщо вчасно провести непрямий масаж серця та перезапустити його за допомогою дефібрилятора, то шанси на виживання суттєво збільшуються. Проте в Україні дефібриляторів у громадських місцях досі немає. А швидка з відповідним обладнанням може просто не доїхати. Тому активісти пропонують обладнати острівці безпеки в метро дефібриляторами.

Навіщо потрібні дефібрилятори? 

Інфаркт, інсульт, гіпертонія, серцева недостатність та інші хвороби серця – це основні причини смертей в Україні. Ми на другому місці у світі та на першому в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань.

Також по темі: «Перезапустити» серце: чому Україні необхідні дефібрилятори? [ВІДЕО]

І кожний другий фатальний випадок стається через раптову зупинку серця.

Що робити, якщо в людини раптово зупинилось серце? 

Без кисню за 5-7 хвилин в організмі починаються незворотні процеси. Тобто це той час, коли людину ще можна врятувати, якщо їй надати першу невідкладну допомогу.

Перш за все, необхідно викликати швидку та розпочати  серцево-легеневу реанімацію, тобто непрямий масаж серця.

Окрім цього, збільшує шанс вижити – дефібрилятор. Але часто швидка може не встигнути доставити відповідне обладнання до потерпілого. І найгірше те, що в Україні дефібрилятори є лише в аеропортах.

Дефібрилятори в київському метро

Активісти вирішили ініціювати масове розміщення автоматичних дефібриляторів у місцях найбільшого скупчення людей – метро.

За минулий рік ним скористалися майже 500 мільйонів разів.  Автор проекту РеаніМетро Марія Назарова розповідає, що планують встановити п’ятдесят два дефібрилятори на станціях київської підземки.

Детальніше про появу дефібриляторів у метрополітені дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали,  як вижити в палаючому літаку

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Теги: Здоров'я, Ксенія Богуславська, перша медична допомога
24.05.2019 12:20
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