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ICTV / Ранок / Літнє сонцестояння 2019 | особливості дня / 21.06.2019 11:42
21.06.2019 11:42
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Літнє сонцестояння 2019 | особливості дня

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Сьогодні відбудеться літнє сонцестояння. 21 червня – найдовший світловий день за цілий рік. 

Точний час літнього сонцестояння у 2019 році – 18:55 за київським часом.

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У році є два дні сонцестояння – літнє та зимове. Літнє сонцестояння зазвичай припадає на 20-21 червня.

А це означає, що буде найдовший день та найкоротша ніч.

А зимове сонцестояння – 21 або 22 грудня. Тут уже, навпаки, буде найдовша ніч і короткий день.

Що означає літнє сонцестояння?

Літнє сонцестояння означає, що сонце досягає своєї найвищої точки над горизонтом. За рахунок цього створюється враження, що сонце стоїть на місці та не планує заходити.

Що прийнято робити у день літнього сонцестояння

  1. Думати про хороше.
  2. Загадувати найзаповітніші мрії. Вони обов’язково повинні матеріалізуватись.
  3. Пити багато води та вмиватися нею. Прийнято вважати, що в цей день вода наділена магічними властивостями: змиває хвороби та наділяє красою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в червні 2019.

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Теги: літо, планета, поради, сонце
21.06.2019 11:42
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