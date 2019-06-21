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ICTV / Ранок / Йому 53, а його тіло виглядає на 25: добірка вражаючих фото / 21.06.2019 16:03
21.06.2019 16:03
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Йому 53, а його тіло виглядає на 25: добірка вражаючих фото

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Цьому чоловікові 53 роки, але в це важко повірити. Адже його тіло виглядає на 25 років.

Девід Хенд – американський відео-продюсер і креативний директор, чудовий чоловік та турботливий батько.

А віднедавна – ще й затребувана модель.

Та це й не дивно. Адже у свої 53 роки йому легко можна дати вдвічі менше.

Стильні образи Девіда Хенда

Ми зібрали найбільш вражаючі образи Девіда Хенда. Дивись і надихайся прикладом!

 


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Публикация от David Hand (@misterdavidhand)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от David Hand (@misterdavidhand)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от David Hand (@misterdavidhand)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от David Hand (@misterdavidhand)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от David Hand (@misterdavidhand)

Секрети молодості від Девіда Хенда

  • Якщо у тебе є хоча б десять вільних хвилин – присвяти їх спорту.

Адже навіть коротке тренування – це краще, ніж не тренуватися взагалі.

  • Цукор – це диявол.

Це не значить, що потрібно повністю від нього відмовитись. Просто зведи споживання солодкого до мінімуму.

Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати та тримати тіло у тонусі Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти Чому акторку Меггі Сміт не пам’ятають молодою?
  • Контролюй розмір своїх порцій.

Їжа повинна бути розміром із кулак. Краще їж менше, але частіше. А для перекусу намагайся обирати корисні снеки.

  • Гнучкий розум і юнацький дух ніколи не виходять із моди.

І це – вічна істина.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду показав сексуальні кубики пресу.

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Теги: Девід Хенд, секрети краси
21.06.2019 16:03
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