Йому 53, а його тіло виглядає на 25: добірка вражаючих фото

Цьому чоловікові 53 роки, але в це важко повірити. Адже його тіло виглядає на 25 років.

Девід Хенд – американський відео-продюсер і креативний директор, чудовий чоловік та турботливий батько.

А віднедавна – ще й затребувана модель.

Та це й не дивно. Адже у свої 53 роки йому легко можна дати вдвічі менше.

Стильні образи Девіда Хенда

Ми зібрали найбільш вражаючі образи Девіда Хенда. Дивись і надихайся прикладом!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Hand (@misterdavidhand) 23 Дек 2017 в 11:55 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Hand (@misterdavidhand) 29 Май 2019 в 5:36 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Hand (@misterdavidhand) 28 Май 2019 в 8:26 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Hand (@misterdavidhand) 25 Июл 2017 в 6:07 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Hand (@misterdavidhand) 13 Янв 2018 в 3:28 PST

Секрети молодості від Девіда Хенда

Якщо у тебе є хоча б десять вільних хвилин – присвяти їх спорту.

Адже навіть коротке тренування – це краще, ніж не тренуватися взагалі.

Цукор – це диявол.

Це не значить, що потрібно повністю від нього відмовитись. Просто зведи споживання солодкого до мінімуму.

Контролюй розмір своїх порцій.

Їжа повинна бути розміром із кулак. Краще їж менше, але частіше. А для перекусу намагайся обирати корисні снеки.

Гнучкий розум і юнацький дух ніколи не виходять із моди.

І це – вічна істина.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду показав сексуальні кубики пресу.

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