Йому 53, а його тіло виглядає на 25: добірка вражаючих фото

Цьому чоловікові 53 роки, але в це важко повірити. Адже його тіло виглядає на 25 років.
Девід Хенд – американський відео-продюсер і креативний директор, чудовий чоловік та турботливий батько.
А віднедавна – ще й затребувана модель.
Та це й не дивно. Адже у свої 53 роки йому легко можна дати вдвічі менше.
Стильні образи Девіда Хенда
Ми зібрали найбільш вражаючі образи Девіда Хенда. Дивись і надихайся прикладом!
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Секрети молодості від Девіда Хенда
- Якщо у тебе є хоча б десять вільних хвилин – присвяти їх спорту.
Адже навіть коротке тренування – це краще, ніж не тренуватися взагалі.
- Цукор – це диявол.
Це не значить, що потрібно повністю від нього відмовитись. Просто зведи споживання солодкого до мінімуму.Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати та тримати тіло у тонусі Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти Чому акторку Меггі Сміт не пам’ятають молодою?
- Контролюй розмір своїх порцій.
Їжа повинна бути розміром із кулак. Краще їж менше, але частіше. А для перекусу намагайся обирати корисні снеки.
- Гнучкий розум і юнацький дух ніколи не виходять із моди.
І це – вічна істина.
Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду показав сексуальні кубики пресу.
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