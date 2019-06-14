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ICTV / Ранок / Повністю гола Настя Каменських позувала Потапу в ліжку / 14.06.2019 19:15
14.06.2019 19:15
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Повністю гола Настя Каменських позувала Потапу в ліжку

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Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram виклала відверте фото, на якому позує повністю гола. На світлині видно ідеальну попу співачки та красивий загар, який вона отримала в Туреччині під час медового місяцю.

«Зловив з ранку мій хлопчик», – підписала Настя своє гаряче фото, автором якою є Потап.

На даний момент фото зібрало вже понад 370 тисяч лайків та 5 300 коментарів.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Реакція мережі на фото виявилася неоднозначною.

Одні пишуть, що в Насті розкішні форми і Потапу дуже пощастило.

Також по темі: Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти Настя Каменських роздяглася до білизни Настя Каменських позмагалася сідницями із Кім Кардашян

Інші ж нарікають, що одружена жінка не повинна викладати настільки відверті фотографії.

Нагадаємо, раніше оголена Настя Каменських виклала пікантне фото в душі.

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Теги: зірки, Настя Каменських
14.06.2019 19:15
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