Повністю гола Настя Каменських позувала Потапу в ліжку

Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram виклала відверте фото, на якому позує повністю гола. На світлині видно ідеальну попу співачки та красивий загар, який вона отримала в Туреччині під час медового місяцю.

«Зловив з ранку мій хлопчик», – підписала Настя своє гаряче фото, автором якою є Потап.

На даний момент фото зібрало вже понад 370 тисяч лайків та 5 300 коментарів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Июн 2019 в 10:17 PDT

Реакція мережі на фото виявилася неоднозначною.

Одні пишуть, що в Насті розкішні форми і Потапу дуже пощастило.

Також по темі: Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти Настя Каменських роздяглася до білизни Настя Каменських позмагалася сідницями із Кім Кардашян

Інші ж нарікають, що одружена жінка не повинна викладати настільки відверті фотографії.

Нагадаємо, раніше оголена Настя Каменських виклала пікантне фото в душі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.