Повністю гола Настя Каменських позувала Потапу в ліжку

Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram виклала відверте фото, на якому позує повністю гола. На світлині видно ідеальну попу співачки та красивий загар, який вона отримала в Туреччині під час медового місяцю.
«Зловив з ранку мій хлопчик», – підписала Настя своє гаряче фото, автором якою є Потап.
На даний момент фото зібрало вже понад 370 тисяч лайків та 5 300 коментарів.
Реакція мережі на фото виявилася неоднозначною.
Одні пишуть, що в Насті розкішні форми і Потапу дуже пощастило.
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Інші ж нарікають, що одружена жінка не повинна викладати настільки відверті фотографії.
Нагадаємо, раніше оголена Настя Каменських виклала пікантне фото в душі.
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