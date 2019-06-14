Як створити політичну партію в Україні

Як створити політичну партію? Що таке партія насправді? Які її функції та можливості, права і обов’язки? Та кому заборонено бути членом партії? Робиралася журналістка Ранку у Великому Місті Роксолана Влох.

Що таке політична партія?

Експерти кажуть, що без класичного визначення тут не обійтись. То ж що нам розповідають книжки з політичної науки?

Політична партія – це добровільне й організаційне оформлене об’єднання громадян, яке виражає спільні інтереси, потреби і цілі певної соціальної групи і прагне їх задовольнити шляхом здобуття, утримання й використання державної влади.

Однією із найважливіших складових та ознак політичної партії є ідеологічна платформа, на основі якої мають об’єднуватись прихильники, послідовники, та люди, які готові віддати за них голоси на виборах.

Скільки партій в Україні?

Згідно з реєстром на сайті міністерства юстиції, станом на 1 січня 2019 року в Україні у встановленому законом порядку зареєстровано 252 партії. Але зараз, імовірно, їх кількість зросла.

Як створити партію?

Усі процедури та правила прописані у Законі України Про політичні партії. Тож низки вимог таки доведеться дотриматись.

До прикладу, політична партія має включати у себе не менше 100 людей, а рішення про створення мають спільно прийняти на установчому з’їзді. Це має підтвердити відповідний документ.

Ще є вимоги щодо реєстрації політичної партії: партія повинна мати осередки, провести з’їзд, цьому передує зібрання певної кількості підписів. Обов’язково осередки мають бути представлені в не менше ніж двох третинах областей України. Це є обов’язково, том що в нас заборонено створення партій за регіональним принципом. Це небезпечно з точки зору формування сепаратистських тенденцій, – пояснює доктор політичних наук Ганна Малкіна.

Хто може бути членом партії?

Учасником політичної партії може бути кожен громадянин України, який має право голосу на виборах.

Але винятки все ж є. Членами політпартії не можуть бути судді, прокурори, поліцейські, працівники СБУ, військовослужбовці та низка інших категорій громадян.

Фінансування політичних партій

Звідки беруться усі ці гроші на рекламу, банери, та й взагалі ту чи іншу допомогу виборцям? Згідно із законом про політичні партії, усі вони є неприбутковими організаціями.

Також по темі: Філарет хоче скасувати український Томос?

І для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, коштами, обладнанням, транспортом тощо.

Цікаво, що грошові внески в політичну партію, або її передвиборчу кампанію можуть робити не лише члени партії, але й сторонні особи.

Тож експерти кажуть, що абихто не зможе створити політичну партію без значних фінансових вливань.

Давайте порахуємо. Не менше ніж у двох третинах областей необхідно мати осередки. Треба мати приміщення, його потрібно винаймати. Треба мати якусь оргтехніку, канцелярію, персонал, який там буде працювати. Окрім цього, просто мати осередок недостатньо. Політична партія, маючи ці осередки, повинна займатися роботою з людьми, які безпосередньо живуть у цьому регіоні. Партія повинна отримати підтримку від людей, тому з людьми треба працювати. Працювати з людьми можна по різному. Просто ходити по місту і роздавати флаєри, рекламу друкувати – цього недостатньо, – говорить Малкіна.

Та потрібно підкреслити. Закон написаний ще у 2001 році. За ці 18 років Україна змінилася, а Закон – ні.

Експерти впевнені, що потрібно вносити правки і корективи, аби створення, реєстрація та формування політичних партій в Україні стали прозорішими та чіткішими.

Нагадаємо, раніше Павло Казарін розповів, якою буде Україна через 5 років.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.