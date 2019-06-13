Філарет хоче скасувати український Томос?

У Православній церкві України мир та єдність тривали недовго. Адже патріарх Філарет скликає собор розформованого Київського патріархату, на якому планує не визнати автокефалію української церкви.

У чому проблема?

У грудні 2018 року на основі УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви була утворена єдина помісна ПЦУ, яка й отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарху. Та вже в травні 2019 року в публічну площину вилився конфлікт всередині ПЦУ.

Його ініціатор – колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Він стверджує, що під час утворення ПЦУ були досягнуті таємні домовленості про те, що саме він, а не обраний предстоятелем ПЦУ митрополит Єпіфаній, буде керувати новою церквою всередині країни, а Єпіфаній, мовляв буде займатися лише її зовнішніми зв’язками.

Філарет обурився, що Епіфаній ці зобов’язання начебто не виконує, сам розбудовує церкву та навіть не радиться з почесним патріархом. Нині Філарет перейшов вже до прямої критики голови ПЦУ.

Тепер Філарет збирає на 20 червня Собор давно ліквідованої УПЦ Київського патріархату. Філарет впевнений, що Київський патріархат ще існує, хоча ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечують. На так званому соборі патріарх збирається прийняти рішення про невизнання Томосу для ПЦУ.

Ми всі стурбовані бо в результаті цього Томосу могутня Українська церква Київського патріархату розділилася. Томос такий, який ставить нас у залежність від Константинопольського патріархату, а нам треба мати дійсно незалежну церкву, – говорить Філарет.

Хто підтримує Філарета?

Такі дії Філарета не знаходять підтримки ні серед архієреїв ПЦУ ні серед мирян, відзначають фахівці. Навпаки всі єпископи ПЦУ заявили про єдність саме цієї церкви. Філарет може розраховувати лише на підтримку декількох єпископів з Росії, відзначають експерти.

Намагання відновити Київський патріархат – це на сьогодні намагання створити власну структуру. В сьогоднішніх умовах це буде невеличка маргінальна структура, яка, скоріш за все, після смерті патріарха Філарета розпадеться, навіть якщо вона зараз буде утворена, – вважає релігіознавець Юрій Чорноморець.

Чи можливо відновити Київський патріархат?

Філарет не зможе відновити Київський патріархат, бо він уже ліквідований, наголошують експерти. Це буде нова церква зі старою назвою, бо вона незайнята.

Ця церква приречена на самоізоляцію. Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія та ПЦУ, не виключено і застосування санкцій проти Філарета, підкреслюють фахівці.

Чим ця ситуація загрожує ПЦУ?

Та, власне, нічим особливим. Звичайно, радіють в РПЦ, адже у Московській патріархії з’являються додаткові аргументи протидіяти нашому визнанню серед інших православних церков.

Шкода, що така ситуація складається тоді, коли українському православ’ю, як ніколи, необхідно бути єдиним та розбудовувати нову незалежну церкву.

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Тим більше ПЦУ вже впритул наблизилася до першого міжнародного визнання.

У вересні чи жовтні цього року ПЦУ має визнати Елладська церква. В таких умовах процеси всередині України все більше нагадують постріл самим собі у ногу.

На жаль, нічому історія не вчить наших церковних діячів.

Нагадаємо, раніше Павло Казарін розповів, чому Томос для України це так важливо.

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