Як обрати надійного туроператора та не потрапити в пастку

Збираєтесь у відпустку? Тоді уважно обирайте туроператора, аби не кинули і не зіпсували вам відпочинок.

Героїня сюжету Ірина розповіла про зіпсовану відпустку. Каже, це був найгірший відпочинок у її житті. Путівку купувала, щоб полетіти вже наступного дня. Відтоді, перш ніж купувати тур, ретельно перевіряє кожну дрібницю.

Українка каже, що їй обіцяли 5 зірковий готель, а поселили у бозна-що. Кімната була не провітрена, брудна постільна білизна, пропалені від цигарок полотенця.

Експерти радять у таких ситуаціях одразу телефонувати туроператору та вимагати вирішення проблеми. Бо, якщо про негаразди не заявити, то вони подумають, що всіх усе задовольнило.

Поради від експерта, якщо туроператор вам підсунув жахливу путівку

Збирайте докази. Фотографуйте, знімайте на відео умови, в які ви потрапили.

Спробуйте знайти представника туроператора в готелі. Напишіть скаргу та вимагайте документального пояснення.

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Уважно перечитуйте все, що прописано в договорі. Поки не підписали договір і не заплатили гроші, спокійно можете наполягати на внесенні змін до того, що вас не влаштовує. Адже, коли гроші віддали наперед, то вони вам скажуть, що зміни неможливо внести, бо договір типовий.

Обережно, туристичні пастки

Туристичною пасткою може стати відміна рейсу. Таке сталося минулого місяця з українськими туристами в Єгипті. Люди застрягли в аеропорті без жодного доступу до інформації. Туристів кілька разів повертали в готель.

Що робити, якщо вас лишили в іншій країні без можливого вильоту або затримали рейс

Затримали рейс? Звертайтесь на стійку авіакомпанії. Вимагайте пояснень. Пред’являйте претензії до туроператора та авіакомпанії.

Якщо затримка рейсу більше 4 годин, вам мають надати харчування. Якщо перебування в аеропорту затяглося, вас мають тимчасово заселити в готель.

Цього вимагають норми Міжнародної асоціації перевізників.

Не забувайте про страхування. Якщо ви знаєте, що хочете зайнятися дайвінгом – включіть у своє страхування додаткові витрати. Експерти радять оформлювати страхування самостійно або в перевірених компаніях. Та ні в якому разі не перекладайте цей клопіт на плечі туроператорів.

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