PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Інтернет-магазини продають українцям контрабанду / 12.02.2019 19:15

Інтернет-магазини продають українцям контрабанду

0 - 0

Інтернет-магазини – це популярно та начебто вигідно. Погодьтесь, зекономити 1000 гривень і більше – дуже спокуслива пропозиція. Та ще й товар додому принесуть. Щоправда, оцінити товар можна лише зовнішньо.

Наші експерти зробили контрольну закупку техніки на 12-ти сайтах та детально розібрались, як і на чому нас дурять інтернет-магазини.

Контрольна закупка складалась із необхідної побутової техніки. Телевізор, пральна машина, духова шафа, пилосос, телефон та інші важливі речі.

Виявилося, що практично вся техніка контрабандна. Жодного фіскального чеку. І нічого з цього здати в сервісний центр не вийде.

Немає фіскального чеку – немає гарантії!

  • За відсутності фіскального чеку – ви позбавляєте себе офіційної гарантії. Ви розраховуєте, що можете звернутися до сервісного центру. І ось тут починається найцікавіше. Майте на увазі, сервісний центр є офіційний та неофіційний.
  • Якщо товар контрабандний, тобто неофіційно завезений в Україну, то жоден сервісний центр цього бренду не візьме його у ремонт.

Для прикладу, ви купили техніку, гарантія є, і що ж тоді не так? А виявляється, що сервісний центр неофіційний. Найчастіше він належить тій же людині, що і сам магазин. Тобто логічно, що персона зацікавлена зробити вас винуватцем поламки, яка насправді може бути заводською.

Офіційний сервісний центр – це незалежний орган оцінки. Він не має жодного відношення до власника магазину. Сервіс надає документи, підтверджує брак, надсилає цей запит виробнику і саме від нього отримує гроші на ремонт.

Будьте уважні, коли приймаєте товар від кур’єра!

Більшість компаній доставляють товари кур’єрськими службами. Тобто він посередник. Він має забрати гроші і віддати вам техніку. Перевіряйте, якщо з товаром щось не те, то на кого класти відповідальність? Кур’єр вам скаже, що вони лише доставляють і не перевіряють товар, який їм передають. У результаті – ваші проблеми.

Коли приймаєте техніку переконайтесь, що вона у заводській упаковці, щоб при вас кур’єр розпакував і ви оглянули на пошкодження. Це ваші гроші. Будьте пильними.

На жаль, наше незнання як споживачів, призводить до ризиків. Ми втрачаємо свої гроші та нерви. Щоб цього не відбувалось, треба завжди перевіряти:

  • хто вам продає обраний товар;
  • обов’язково запитувати про фіскальний чек.

А у наступному випуску дивіться: до чого призводить уявна економія?!

Також дивіться: У брендових магазинах підсувають китайську підробку

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: інтернет-магазини, Максим Несміянов, Марина Лишак, Споживач
12.02.2019 19:15
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати