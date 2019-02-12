Інтернет-магазини продають українцям контрабанду

Інтернет-магазини – це популярно та начебто вигідно. Погодьтесь, зекономити 1000 гривень і більше – дуже спокуслива пропозиція. Та ще й товар додому принесуть. Щоправда, оцінити товар можна лише зовнішньо.

Наші експерти зробили контрольну закупку техніки на 12-ти сайтах та детально розібрались, як і на чому нас дурять інтернет-магазини.

Контрольна закупка складалась із необхідної побутової техніки. Телевізор, пральна машина, духова шафа, пилосос, телефон та інші важливі речі.

Виявилося, що практично вся техніка контрабандна. Жодного фіскального чеку. І нічого з цього здати в сервісний центр не вийде.

Немає фіскального чеку – немає гарантії!

За відсутності фіскального чеку – ви позбавляєте себе офіційної гарантії. Ви розраховуєте, що можете звернутися до сервісного центру. І ось тут починається найцікавіше. Майте на увазі, сервісний центр є офіційний та неофіційний.

Якщо товар контрабандний, тобто неофіційно завезений в Україну, то жоден сервісний центр цього бренду не візьме його у ремонт.

Для прикладу, ви купили техніку, гарантія є, і що ж тоді не так? А виявляється, що сервісний центр неофіційний. Найчастіше він належить тій же людині, що і сам магазин. Тобто логічно, що персона зацікавлена зробити вас винуватцем поламки, яка насправді може бути заводською.

Офіційний сервісний центр – це незалежний орган оцінки. Він не має жодного відношення до власника магазину. Сервіс надає документи, підтверджує брак, надсилає цей запит виробнику і саме від нього отримує гроші на ремонт.

Будьте уважні, коли приймаєте товар від кур’єра!

Більшість компаній доставляють товари кур’єрськими службами. Тобто він посередник. Він має забрати гроші і віддати вам техніку. Перевіряйте, якщо з товаром щось не те, то на кого класти відповідальність? Кур’єр вам скаже, що вони лише доставляють і не перевіряють товар, який їм передають. У результаті – ваші проблеми.

Коли приймаєте техніку переконайтесь, що вона у заводській упаковці, щоб при вас кур’єр розпакував і ви оглянули на пошкодження. Це ваші гроші. Будьте пильними.

На жаль, наше незнання як споживачів, призводить до ризиків. Ми втрачаємо свої гроші та нерви. Щоб цього не відбувалось, треба завжди перевіряти:

хто вам продає обраний товар;

обов’язково запитувати про фіскальний чек.

А у наступному випуску дивіться: до чого призводить уявна економія?!

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