Куди піти на День Києва 2019: афіша

Афіша на День Києва 2019 – куди піти 24 і 25 травня
Традиційно в останню неділю травня українська столиця відмічає День Києва. Ранок у Великому Місті зробив добірку найцікавіших святкових заходів, аби ви провели ці вихідні весело та з користю.
Київський бал
- Де: Контрактова площа
- Коли: 25-26 травня
- Скільки: Вхід вільний
Під час святкування Дня Києва 2019 Контрактова площа перетвориться на справжній концертний майданчик.
У програмі балу – жива музика, запальні танці, лазерне шоу цікаві конкурси та живі виступи українських зірок.
Однією з найяскравіших подій стане концерт Космічна симфонія гурту Space Дідьє Маруані в супроводі симфонічного оркестру та хору Національної оперети України.
Він почнеться 26 травня о 20:00.
Також для киян і гостей столиці виступатимуть і інші зірки :
Андрій Бойко 25 травня о 17:30.
Денис Реконвальд 25 травня о 18:00.
Світлана Тарабарова 25 травня о 18:30.
DZIDZIO 25 травня о 20:00.
Гайтана 26 травня о 18:45.
Асія Ахат 26 травня в 19:05.
Парусна регата
- Де: Київський річковий вокзал
- Коли: 25 травня з 9.00
- Скільки: Безкоштовно
Традиційно в столиці відбудеться святкова парусна регата.
Її старт планується о 9.00 на причалі №6 Київського річкового вокзалу (біля церкви Святого Миколая).
Фестиваль повітряних куль
- Де: КиївЕкспоПлаза (с. Березівка)
- Коли: 25 травня з 12.00
- Скільки: Вхід вільний за попередньою реєстрацією,вартість польоту – 2990 грн.
У суботу, 25 травня, на території виставкового центру КиївЕкспоПлаза пройде Фестиваль повітряних куль Мамо, я вдома.
На гостей заходу чекає вражаюче видовище: у небо підніметься одразу 20 величезних аеростатів.Також по темі: Корупція в Україні бере початок із часів Київської Русі Київ увійшов до ТОП-10 найдешевших туристичних міст У київському метро можуть з’явитися дефібрилятори – навіщо?
За ними можна буде не лише спостерігати, але й здійснити політ на повітряній кулі.
Також у програмі фестивалі – відкриття першого в світі куледрому.
Фестиваль електронної музики Radioday
- Де: Маріїнський парк
- Коли: 25 травня
- Скільки: Вхід вільний
25 травня в Маріїнському парку пройде Radioday free open air в рамках святкування дня Києва.
Для киян та гостей столиці виступатимуть Modestep, Mamarika, Tapolsky, DILEMMA, GIGA1 та інші.
Пробіг під каштанами
- Де: Майдан Незалежності
- Коли: 26 травня з 9.00. Детальний розклад активностей можна побачити на сайті probeg.kiev.ua
- Скільки: Благодійний внесок учасника – 200 грн, для глядачів – безкоштовно.
Святкування Дня Києва неможливо уявити без благодійного Пробігу під каштанами.
Захід проводять уже в двадцять сьомий раз. Організатори очікують понад 16 тисяч учасників.
Для них уже підготували сім стартів, зокрема – благодійний пробіг, пробіг у ходунках, дитячий пробіг, пробіг із собакою.
Концерт Океан Ельзи
- Де: ВДНГ
- Коли: 26 травня о 19:00
- Скільки: 250 – 950 грн.
26 травня на території Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) відбудеться великий концерт Океану Ельзи Океан не мовчить, приурочений до Дня Києва.
Концерт пройде на свіжому повітрі з унікальною сценою формату 360 градусів, що даватиме можливість для перегляду з усіх боків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві працює безкоштовний спортзал.
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