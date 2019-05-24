Куди піти на День Києва 2019: афіша

Афіша на День Києва 2019 – куди піти 24 і 25 травня

Традиційно в останню неділю травня українська столиця відмічає День Києва. Ранок у Великому Місті зробив добірку найцікавіших святкових заходів, аби ви провели ці вихідні весело та з користю.

Київський бал

Де: Контрактова площа

Контрактова площа Коли: 25-26 травня

25-26 травня Скільки: Вхід вільний

Під час святкування Дня Києва 2019 Контрактова площа перетвориться на справжній концертний майданчик.

У програмі балу – жива музика, запальні танці, лазерне шоу цікаві конкурси та живі виступи українських зірок.

Однією з найяскравіших подій стане концерт Космічна симфонія гурту Space Дідьє Маруані в супроводі симфонічного оркестру та хору Національної оперети України.

Він почнеться 26 травня о 20:00.

Також для киян і гостей столиці виступатимуть і інші зірки :

Андрій Бойко 25 травня о 17:30.

Денис Реконвальд 25 травня о 18:00.

Світлана Тарабарова 25 травня о 18:30.

DZIDZIO 25 травня о 20:00.

Гайтана 26 травня о 18:45.

Асія Ахат 26 травня в 19:05.

Парусна регата

Де: Київський річковий вокзал

Коли: 25 травня з 9.00

25 травня з 9.00 Скільки: Безкоштовно

Традиційно в столиці відбудеться святкова парусна регата.

Її старт планується о 9.00 на причалі №6 Київського річкового вокзалу (біля церкви Святого Миколая).

Фестиваль повітряних куль

Де: КиївЕкспоПлаза (с. Березівка)

КиївЕкспоПлаза (с. Березівка) Коли: 25 травня з 12.00

25 травня з 12.00 Скільки: Вхід вільний за попередньою реєстрацією,вартість польоту – 2990 грн.

У суботу, 25 травня, на території виставкового центру КиївЕкспоПлаза пройде Фестиваль повітряних куль Мамо, я вдома.

На гостей заходу чекає вражаюче видовище: у небо підніметься одразу 20 величезних аеростатів.

За ними можна буде не лише спостерігати, але й здійснити політ на повітряній кулі.

Також у програмі фестивалі – відкриття першого в світі куледрому.

Фестиваль електронної музики Radioday

Де: Маріїнський парк

Маріїнський парк Коли: 25 травня

25 травня Скільки: Вхід вільний

25 травня в Маріїнському парку пройде Radioday free open air в рамках святкування дня Києва.

Для киян та гостей столиці виступатимуть Modestep, Mamarika, Tapolsky, DILEMMA, GIGA1 та інші.

Пробіг під каштанами

Де: Майдан Незалежності

Майдан Незалежності Коли: 26 травня з 9.00. Детальний розклад активностей можна побачити на сайті probeg.kiev.ua

26 травня з 9.00. Детальний розклад активностей можна побачити на сайті probeg.kiev.ua Скільки: Благодійний внесок учасника – 200 грн, для глядачів – безкоштовно.

Святкування Дня Києва неможливо уявити без благодійного Пробігу під каштанами.

Захід проводять уже в двадцять сьомий раз. Організатори очікують понад 16 тисяч учасників.

Для них уже підготували сім стартів, зокрема – благодійний пробіг, пробіг у ходунках, дитячий пробіг, пробіг із собакою.

Концерт Океан Ельзи

Де: ВДНГ

ВДНГ Коли: 26 травня о 19:00

26 травня о 19:00 Скільки: 250 – 950 грн.

26 травня на території Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) відбудеться великий концерт Океану Ельзи Океан не мовчить, приурочений до Дня Києва.

Концерт пройде на свіжому повітрі з унікальною сценою формату 360 градусів, що даватиме можливість для перегляду з усіх боків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві працює безкоштовний спортзал.

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