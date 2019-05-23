Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Потап і Настя сьогодні одружуються: що відомо? / 23.05.2019 11:33

Потап і Настя сьогодні одружуються: що відомо?

0

Потап і Настя Каменських нарешті святкують весілля, про яке вся країна говорить уже кілька тижнів.

Потап виклав на YouTube кліп на ліричний трек Константа, в якому зворушливо зізнається Насті Каменських у коханні.

Я люблю тебя больше всех на этом свете. У нас будут красивые милые дети. Люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, а она неизменна, – йдеться в пісні.

В описі до відео Потап підтвердив стосунки з Каменських.

Багато хто запитує, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі питання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. Це чесне визнання чоловіка в любові до своєї жінки. Визнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і з якою одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про наше кохання, – написав продюсер.

У свою чергу, Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram підтвердила інформацію про весілля з Потапом.

Також по темі: Гола фанатка презентувала себе Потапу Спокуслива Настя Каменських збентежила прихильників новим фото Попа, як у Кім: Настя Каменських показала, як качає сідниці

Сьогодні, 23 травня, Олексій Потапенко поведе під вінець свою наречену Настю Каменських в одному із заміських ресторанів.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ (@potupinastyaf)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських підкорила прихильників ідеальною фігурою.

Теги: Настя Каменських, Потап, українські зірки
23.05.2019 11:33
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще