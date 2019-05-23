Потап і Настя сьогодні одружуються: що відомо?

Потап і Настя Каменських нарешті святкують весілля, про яке вся країна говорить уже кілька тижнів.

Потап виклав на YouTube кліп на ліричний трек Константа, в якому зворушливо зізнається Насті Каменських у коханні.

Я люблю тебя больше всех на этом свете. У нас будут красивые милые дети. Люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, а она неизменна, – йдеться в пісні.

В описі до відео Потап підтвердив стосунки з Каменських.

Багато хто запитує, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі питання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. Це чесне визнання чоловіка в любові до своєї жінки. Визнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і з якою одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про наше кохання, – написав продюсер.

У свою чергу, Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram підтвердила інформацію про весілля з Потапом.

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Сьогодні, 23 травня, Олексій Потапенко поведе під вінець свою наречену Настю Каменських в одному із заміських ресторанів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ (@potupinastyaf) 23 Май 2019 в 12:43 PDT

Нагадаємо, раніше Настя Каменських підкорила прихильників ідеальною фігурою.