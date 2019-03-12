Гола фанатка презентувала себе Потапу

Пліткують, що від деяких подарунків фанів зірки просто втрачають дар мови. Чутки чутками, а от як воно насправді розказали самі зірки.

Українським співакам подарували зірки на небі

Іноді фанати настільки обожнюють своїх кумирів, що готові зірку з неба дістати, аби ті були щасливі. І це в прямому сенсі.

«У день народження вони подарували мені зірку на небі, яка називається Alekseev», – розповів співак.

У Світлани Тарабарової та ж історія. І навіть документи видали, на яких зазначені координати.

Голлівудські зірки більш балувані і їхні фанати більш винахідливі. Наприклад, співачці Леді Газі під час концерту на сцену кинули фалоімітатор, загорнутий у подарунковий папір.

Напевно, співачка виглядала дуже напруженою.

Фанатка прийшла гола до Потапа

А от наші фанати воліють розслабляти своїх кумирів більш природніми способами.



«Доросла фанатка прийшла і спробувала подарувати себе. Зайшла гола в гримерку і сказала, що вона мій подарунок на сьогодні», – поділився Потап.

І якщо Потапа засоромила гола жінка, то рок-музикант Джаред Лето не поцурався взяти в якості подарунку частину людського тіла. Якось прихильник презентував артисту відрізане людське вухо, яке той повісив на ланцюжок і почав носити.

Зірки з неба, коштовності – щось шокує, щось вражає, щось дивує. Але є такі подарунки, які надихають. Наприклад, фронтменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна отримувала коробку з листами на день народження перед туром.

«В наш час найнезвичніший подарунок – це лист. Фанати не часто пишуть листи, зазвичай в інстаграмі», – зазначив телеведучий Нікіта Добринін.

Солістка гурту «Время и стекло» Надя Дорофеєва розповіла про лист, який вразив їх найбільше. Писала бабуся.

Її онука дуже хотіла потрапити на концерт, але квитки купити не встигла. Дівчинка дуже плакала. У листі жінка попросила не квитки, а розписатися на листочку.

«Ми запросили жінку разом з онукою до нас за куліси. Подарували їм квитки, плакати, розписались, подарували солодощі. І правду кажучи, кайфували більше ми, ніж вони», – розказала Надя Дорофеєва.

Скільки б зірки не говорили, що головне не подарунок, а увага – всі ми люди, і всі любимо подарунки.

Також дивіться: Українські зірки стали жертвами сексуальних домагань

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.