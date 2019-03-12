PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48LS0gPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOCIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJJQ1RWX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9IntyZXBsYWNlX21lfSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Гола фанатка презентувала себе Потапу / 12.03.2019 12:15

Гола фанатка презентувала себе Потапу

0 - 0

Пліткують, що від деяких подарунків фанів зірки просто втрачають дар мови. Чутки чутками, а от як воно насправді розказали самі зірки. 

Українським співакам подарували зірки на небі

Іноді фанати настільки обожнюють своїх кумирів, що готові зірку з неба дістати, аби ті були щасливі. І це в прямому сенсі.

«У день народження вони подарували мені зірку на небі, яка називається Alekseev», – розповів співак.

У Світлани Тарабарової та ж історія. І навіть документи видали, на яких зазначені координати.

Голлівудські зірки більш балувані і їхні фанати більш винахідливі. Наприклад, співачці Леді Газі під час концерту на сцену  кинули фалоімітатор, загорнутий у подарунковий папір.

Напевно, співачка виглядала дуже напруженою.

Фанатка прийшла гола до Потапа 

А от наші фанати воліють розслабляти своїх кумирів більш природніми способами.


«Доросла фанатка прийшла і спробувала подарувати себе. Зайшла гола в гримерку і сказала, що вона мій подарунок на сьогодні», – поділився Потап.

І якщо Потапа засоромила гола жінка, то рок-музикант Джаред Лето не поцурався взяти в якості подарунку частину людського тіла. Якось прихильник презентував артисту відрізане людське вухо, яке той повісив на ланцюжок і почав носити.

Зірки з неба, коштовності – щось шокує, щось вражає, щось дивує. Але є такі подарунки, які надихають. Наприклад, фронтменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна отримувала коробку з листами на день народження перед туром.

«В наш час найнезвичніший подарунок – це лист. Фанати не часто пишуть листи, зазвичай в інстаграмі», – зазначив телеведучий Нікіта Добринін.

Солістка гурту «Время и стекло» Надя Дорофеєва розповіла про лист, який вразив їх найбільше. Писала бабуся.

Її онука дуже хотіла потрапити на концерт, але квитки купити не встигла. Дівчинка дуже плакала. У листі жінка попросила не квитки, а розписатися на листочку.

«Ми запросили жінку разом з онукою до нас за куліси. Подарували їм квитки, плакати, розписались, подарували солодощі. І правду кажучи, кайфували більше ми, ніж вони», – розказала Надя Дорофеєва.

Скільки б зірки не говорили, що головне не подарунок, а увага – всі ми люди, і всі любимо подарунки.

Також дивіться: Українські зірки стали жертвами сексуальних домагань 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Мирослава Мандзюк, Нікіта Добринін, Надя Дорофеєва, Плітки, Потап, Юлія Саніна
12.03.2019 12:15
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати