Засідання Камбіну: чи залишиться Україна без Уряду — що відомо

Сьогодні Володимир Гройсман зібрав засідання Кабінету міністрів. На ньому від підтвердив, що 22 травня подасть свою заяву про відставку до Ради.
Головне із завдань, з яким ми впорались, — ми змінили тренд від зниження і руйнації до закладення основ зростання національної економіки, — наголосив Гройсман на засіданні.
Звільнення потягне за собою відставку повного складу чинного Кабміну.
Як Україна житиме без Уряду? Дивіться у відео.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що подасть у відставку відразу після засідання уряду.
Згідно з Конституцією, ВР повинна розглянути заяву про його відставку не пізніше, ніж на 10 день після її надходження, якщо вона надійшла під час чергової сесії.
Прем’єр-міністр вважається звільненим з посади після прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту. Разом з його відставкою звільняється весь уряд.Також по темі: Зеленский обречен оказаться на распутье с тремя сценариями – Казарин
Верховна Рада повинна протягом 60 днів сформувати новий уряд.
Кабінет міністрів та відповідно прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.
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