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ICTV / Ранок / Засідання Камбіну: чи залишиться Україна без Уряду — що відомо / 22.05.2019 12:06

Засідання Камбіну: чи залишиться Україна без Уряду — що відомо

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Сьогодні Володимир Гройсман зібрав засідання Кабінету міністрів. На ньому від підтвердив, що 22 травня подасть свою заяву про відставку до Ради.

Головне із завдань, з яким ми впорались, — ми змінили тренд від зниження і руйнації до закладення основ зростання національної економіки, — наголосив Гройсман на засіданні.

Звільнення потягне за собою відставку повного складу чинного Кабміну.

Як Україна житиме без Уряду? Дивіться у відео.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що подасть у відставку відразу після засідання уряду.

Згідно з Конституцією, ВР повинна розглянути заяву про його відставку не пізніше, ніж на 10 день після її надходження, якщо вона надійшла під час чергової сесії.

Прем’єр-міністр вважається звільненим з посади після прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту. Разом з його відставкою звільняється весь уряд.

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Верховна Рада повинна протягом 60 днів сформувати новий уряд.

Кабінет міністрів та відповідно прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.

Раніше ми розповідали, що  Зеленський розпускає Верховну Раду

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Теги: Володимир Гройсман, Україна, Уряд
22.05.2019 12:06
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