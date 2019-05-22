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ICTV / Ранок / Яніна Соколова подолала рак. Хто ще з відомих людей поборов хворобу / 22.05.2019 17:07

Яніна Соколова подолала рак. Хто ще з відомих людей поборов хворобу

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Сьогодні відома українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що поборола рак. Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook і прикріпила до посту фото.

– Сім місяців тому я дізналася, що у мене рак. За 7 місяців я його поборола. Пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапіі, як наслідок, втратила волосся, брови, вії, у мені мінус пару органів, але величезна любов у серці, – розповіла Яніна.

Окрім Яніни, у світі ще безліч людей, які захворіли на рак, і багатьом теж вдалося його побороти. З надією у серці, вони змогли рухатися вперед, попри переломні моменти. Адже хвороба – це ще не вирок. Серед таких людей українська співачка Євгенія Власова.

Євгенія Власова

10 років тому жінка дізналася, що має рак шийки матки, і перенесла першу важку операцію. Але, не зважаючи на, це вона не впадала у відчай, їздила по Україні з концертами і знімалася в телешоу. Тепер Євгенія з гордістю може сказати, що здорова.


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Друзья!Все вы знаете о моих не простых периодах в жизни. Эти периоды есть в жизни каждого из нас,у каждого свой рай и ад…Но жизнь стоит того,чтобы жить её не смотря ни на чтоГод,мне ничего нельзя было делать,очень многое,касательно активного спорта,занятий вокалом…О Боже…В общем многое мне пришлось принять,понять,обработать и т.д И вот теперь совместно с моими партнёрами @cajubrasil_ua Мы кое что задумали!Потерпите ещё немного!А пока-что в предверии 8 марта и весны,девочки переходите на страницу @cajubrasil_ua и заказывайте лучшую одежду для спорта! И да указывайте код при заказе EV2019 и получайте скидку 30% Я влюбилась в эту одежду,она мне реально даёт уверенность в своих женских чарах#я#спорт#мечта#красиваядевушка#красиваяфигура#весна#радость#киев#украина#одесса#жизнь

Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

Кайлі Міноуг


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See you soon #Copenhagen

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

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Ця австралійська співачка в 2005 році дізналася, що має рак грудей.

Згодом перенесла хіміотерапію і вже за півроку повернулася на сцену.

Після пережитого жінка активно бере участь у кампаніях боротьби з раком і закликає жінок регулярно перевіряти в лікаря молочні залози.

Роберт де Ніро


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Публикация от Sir Robert De Niro (@robertdenirofan)

Коли американському актору було 60, він дізнався, що має рак простати. Діагноз поставили у 2003 році. Та артист не впадав у відчай і вже незабаром повністю одужав.

Г’ю Джекман


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Yesterday. Hahahahahaa. #throwbackthursday

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

Цьому австралійському автору вже шість разів діагностували рак. Знаменитість не приховує свого діагнозу і активно закликає вчасно перевірятися й використовувати сонцезахисний крем.

Востаннє лікарі виявили в актора рак два роки тому. І хоч хвороба триває, та, як кажуть, зумів побороти рак 5 разів і вшосте вдасться. Ми віримо!

Анджеліна Джолі


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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

Мало хто знає, що ця голлівудська красуня теж мала справу з важкою хворобою, яка дісталася їй у спадок від матері. У 2013 році лікарі оцінили ризик онкології молочних залоз в Анджеліни на 87%. Після цього акторка наважилась і видалила груди.

І хоч рак – це важка хвороба, та на цьому життя не закінчується. Слідкуйте за станом свого здоров’я та вчасно перевіряйтесь у лікарів.

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Теги: Алла Гичка, голлівудські зірки, онкологія, українські зірки
22.05.2019 17:07
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