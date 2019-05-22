Яніна Соколова подолала рак. Хто ще з відомих людей поборов хворобу

Сьогодні відома українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що поборола рак. Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook і прикріпила до посту фото.

– Сім місяців тому я дізналася, що у мене рак. За 7 місяців я його поборола. Пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапіі, як наслідок, втратила волосся, брови, вії, у мені мінус пару органів, але величезна любов у серці, – розповіла Яніна.

Окрім Яніни, у світі ще безліч людей, які захворіли на рак, і багатьом теж вдалося його побороти. З надією у серці, вони змогли рухатися вперед, попри переломні моменти. Адже хвороба – це ще не вирок. Серед таких людей українська співачка Євгенія Власова.

Євгенія Власова

10 років тому жінка дізналася, що має рак шийки матки, і перенесла першу важку операцію. Але, не зважаючи на, це вона не впадала у відчай, їздила по Україні з концертами і знімалася в телешоу. Тепер Євгенія з гордістю може сказати, що здорова.

Кайлі Міноуг



Посмотреть эту публикацию в Instagram See you soon #Copenhagen Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue) 23 Ноя 2018 в 8:06 PST

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Ця австралійська співачка в 2005 році дізналася, що має рак грудей.

Згодом перенесла хіміотерапію і вже за півроку повернулася на сцену.

Після пережитого жінка активно бере участь у кампаніях боротьби з раком і закликає жінок регулярно перевіряти в лікаря молочні залози.

Роберт де Ніро



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sir Robert De Niro (@robertdenirofan) 15 Фев 2019 в 2:53 PST

Коли американському актору було 60, він дізнався, що має рак простати. Діагноз поставили у 2003 році. Та артист не впадав у відчай і вже незабаром повністю одужав.

Г’ю Джекман



Посмотреть эту публикацию в Instagram Yesterday. Hahahahahaa. #throwbackthursday Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 2 Май 2019 в 4:18 PDT

Цьому австралійському автору вже шість разів діагностували рак. Знаменитість не приховує свого діагнозу і активно закликає вчасно перевірятися й використовувати сонцезахисний крем.

Востаннє лікарі виявили в актора рак два роки тому. І хоч хвороба триває, та, як кажуть, зумів побороти рак 5 разів і вшосте вдасться. Ми віримо!

Анджеліна Джолі



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 20 Май 2019 в 4:54 PDT

Мало хто знає, що ця голлівудська красуня теж мала справу з важкою хворобою, яка дісталася їй у спадок від матері. У 2013 році лікарі оцінили ризик онкології молочних залоз в Анджеліни на 87%. Після цього акторка наважилась і видалила груди.

І хоч рак – це важка хвороба, та на цьому життя не закінчується. Слідкуйте за станом свого здоров’я та вчасно перевіряйтесь у лікарів.

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