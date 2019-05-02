Розумний шолом та електронні лінзи: як унікальні технології допомагають віськовим?

Розумний шолом, смарт-лінзи та окуляри доповненої реальності – ці та інші унікальні технології покликані зробити військових більш витривалими та універсальними.

Розробкою займаються науковці в усьому світі. Україна також не відстає.

Шолом віртуальної реальності

В Україні створили унікальний шолом віртуальної реальності, це так званий “розумний” пристрій для військових, передусім для танкістів. Він включає спеціальне оригінальне програмне забезпечення та апаратну частину.

До складу останньої входять розумні окуляри змішаної реальності, які під’єднані до захисного шолому. А також – маніпулятор для управління системою та камери з оптичною стабілізацією, які розташовані на зовнішньому корпусі бронетехніки.

Унікальність розробки в тому, що система підійде навіть для радянської бронетехніки. Відтак, члени екіпажу зможуть бачити крізь броню, що відбувається зовні на всі 360 градусів навколо. Розробка створена військовим, який служив на фронті – Михайлом Гречухіним.

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Окуляри доповненої реальності

Працюють над окулярами доповненої реальності й у США. Модифікована гарнітура називається інтегрованою системою візуального доповнення. За словами американських журналістів, візуальний ефект у цих окулярах подібний до комп’ютерної гри. Солдат бачить усе, як у реальному світі.

Проте поверх картинки накладаються цифрові зображення. Наприклад, дані про оточуючі предмети або про розташування підкріплення, різноманітні 3D-зображення та карти. Ще одна важлива особливість окулярів – у них вбудований тепловізор, тобто їх можна використовувати вночі.

Електронні контактні лінзи

Інженери французького технологічного університету IMT Atlantique пішли ще далі. Замість окулярів доповненої реальності, планується, що військові будуть використовувати електронні контактні лінзи. Виглядають вони так, як звичайні лінзи для людей із вадами зору.

Проте унікальність французької розробки в тому, що вона містить гнучку мікробатарею, яка кілька годин живить вбудовану в лінзу електроніку. Лінза здатна передати візуальну інформацію по бездротовій мережі. У разі успішних випробувань, лінза покращить візуальні можливості американських солдат.

Це не усі інноваційні розробки для військових. Їх набагато більше. Проте, усі вони здатні відкрити нові можливості для ведення бойових дій та зробити революцію на полі бою. Хоча, звісно, краще не воювати.

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