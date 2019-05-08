Як не стати жертвою ріелтора-шахрая: поради експерта

У Києві ріелтор продавав квартири за підробленими документами. Пропонував ціну нижчу за ринкову. Забирав у клієнтів гроші та зникав. Надурив уже чимало людей. Експерт із нерухомості Олексій Ситнік каже, що відрізнити шахрая від справжнього ріелтора вкрай важко.

Як відрізнити справжнього рієлтора від шахрая?

Перше, що ніколи не буде робити фаховий ріелтор – квапити вас із рішенням. Перш ніж підписувати документи, перевірте агентство в Інтернеті.

Якщо ріелтор показує вам своє посвідчення чи візитівку – це не привід йому довіряти. Бо підробити посвідчення дуже легко. Проблема в тому, що сьогодні, щоб стати ріелтором, не треба мати жодної фахової освіти.

Друге, що варто знати, завжди перевіряйте квартиру, яку хочете купити, в нотаріуса та державного реєстратора. Якщо ріелтор наполегливо пропонує вам своїх знайомих, не погоджуйтесь. Адже вони можуть бути в змові.

«Нотаріус перевірить чи є там якісь обмеження, власники, заборони. І тільки після цього можете підписувати договір купівлі-продажу», – радить Олексій Ситнік.

Після зустрічі з ріелтором та нотаріусом, поспілкуйтеся з сусідами. Вони можуть розказати про квартиру те, чого не знайдете в жодних документах. А також вивести вас на власника.

Якщо при зустрічі з ріелтором у вас виникають сумніви, сфотографуйте його та зробіть фотокопії наданих ним документів. Чесний спеціаліст не стане суперечити, бо йому приховувати нема чого.

І ніколи не спокушайтеся заниженою вартістю як самої нерухомості, так і послуг ріелтора. Звертайтеся до перевірених компаній, з досвідом та гарною репутацією.

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