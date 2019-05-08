Як не стати жертвою ріелтора-шахрая: поради експерта

У Києві ріелтор продавав квартири за підробленими документами. Пропонував ціну нижчу за ринкову. Забирав у клієнтів гроші та зникав. Надурив уже чимало людей. Експерт із нерухомості Олексій Ситнік каже, що відрізнити шахрая від справжнього ріелтора вкрай важко.
Як відрізнити справжнього рієлтора від шахрая?
- Перше, що ніколи не буде робити фаховий ріелтор – квапити вас із рішенням. Перш ніж підписувати документи, перевірте агентство в Інтернеті.
- Якщо ріелтор показує вам своє посвідчення чи візитівку – це не привід йому довіряти. Бо підробити посвідчення дуже легко. Проблема в тому, що сьогодні, щоб стати ріелтором, не треба мати жодної фахової освіти.
- Друге, що варто знати, завжди перевіряйте квартиру, яку хочете купити, в нотаріуса та державного реєстратора. Якщо ріелтор наполегливо пропонує вам своїх знайомих, не погоджуйтесь. Адже вони можуть бути в змові.
«Нотаріус перевірить чи є там якісь обмеження, власники, заборони. І тільки після цього можете підписувати договір купівлі-продажу», – радить Олексій Ситнік.
- Після зустрічі з ріелтором та нотаріусом, поспілкуйтеся з сусідами. Вони можуть розказати про квартиру те, чого не знайдете в жодних документах. А також вивести вас на власника.
- Якщо при зустрічі з ріелтором у вас виникають сумніви, сфотографуйте його та зробіть фотокопії наданих ним документів. Чесний спеціаліст не стане суперечити, бо йому приховувати нема чого.
І ніколи не спокушайтеся заниженою вартістю як самої нерухомості, так і послуг ріелтора. Звертайтеся до перевірених компаній, з досвідом та гарною репутацією.
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