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ICTV / Ранок / Як не стати жертвою ріелтора-шахрая: поради експерта / 08.05.2019 13:15

Як не стати жертвою ріелтора-шахрая: поради експерта

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У Києві ріелтор продавав квартири за підробленими документами. Пропонував ціну нижчу за ринкову. Забирав у клієнтів гроші та зникав. Надурив уже чимало людей. Експерт із нерухомості Олексій Ситнік каже, що відрізнити шахрая від справжнього ріелтора вкрай важко.

Як відрізнити справжнього рієлтора від шахрая?

  • Перше, що ніколи не буде робити фаховий ріелтор – квапити вас із рішенням. Перш ніж підписувати документи, перевірте агентство в Інтернеті.
  • Якщо ріелтор показує вам своє посвідчення чи візитівку – це не привід йому довіряти. Бо підробити посвідчення дуже легко. Проблема в тому, що сьогодні, щоб стати ріелтором, не треба мати жодної фахової освіти.
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  • Друге, що варто знати, завжди перевіряйте квартиру, яку хочете купити, в нотаріуса та державного реєстратора. Якщо ріелтор наполегливо пропонує вам своїх знайомих, не погоджуйтесь. Адже вони можуть бути в змові.

«Нотаріус перевірить чи є там якісь обмеження, власники, заборони. І тільки після цього можете підписувати договір купівлі-продажу», – радить Олексій Ситнік.

  • Після зустрічі з ріелтором та нотаріусом, поспілкуйтеся з сусідами. Вони можуть розказати про квартиру те, чого не знайдете в жодних документах. А також вивести вас на власника.
  • Якщо при зустрічі з ріелтором у вас виникають сумніви, сфотографуйте його та зробіть фотокопії наданих ним документів. Чесний спеціаліст не стане суперечити, бо йому приховувати нема чого.

І ніколи не спокушайтеся заниженою вартістю як самої нерухомості, так і послуг ріелтора. Звертайтеся до перевірених компаній, з досвідом та гарною репутацією.

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Теги: аферисти, гаряча тема, рієлтор
08.05.2019 13:15
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