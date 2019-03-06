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ICTV / Ранок / Таксисти кидають українців на гроші|Приклади махінацій / 06.03.2019 12:56

Таксисти кидають українців на гроші|Приклади махінацій

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У Києві таксист обвів навколо пальця 20-річну дівчину. Він підвіз її до вокзалу за тарифом 50 гривень. Пасажирка дала водієві двісті, та здачі не дочекалася. Таксист начебто довго шукав решту, а коли дівчина вийшла з автівки, натиснув на газ та дав дьору.

«Таксисти – свого роду тонкі психологи. Дивляться? чи буде людина обурюватись за 40 гривень, чи підніме крик, чи стане його шукати», – розповів експерт із транспортних питань В’ячеслав Коновалов.

Як таксисти розводять пасажирів на гроші?

Ситуація 1 

Таксисти можуть скористатися вашим розслабленим станом. Уявіть, ви після корпоративу чи дня народження, трішки під градусом, вам викликали таксі, посадили у машину. А там таксист, який уже знає, як обчистити сп’янілого пасажира. Він спеціально увімкне пічку, щоб вас ще більше розморило, а потім зробить свою брудну справу.

«Таксист каже – хлопче, ти п’яний, тому плати відразу, а потім, коли приїжджають, знову вимагає гроші за дорогу. Тобто два лічильника виходить», – додав експерт із транспортних питань.

Ситуація 2

Ще один метод – хибний виклик. Такою аферою промишляють водії деяких мобільних додатків для виклику таксі.

«Ви замовили авто, таксист приїхав. І потім водій каже, що він уже начебто чекав на вас, але з іншого боку будинку. І з вас зняли ще 40 гривень», – зазначив В’ячеслав Коновалов.

В Україні понад 90% нелегальних таксі 

Довести, що вас обдурив таксист, практично неможливо. Зазвичай, шахраї відповідальності не бояться, бо вони вільні, як у морі кораблі. А служба, у якій вони працюють, ніде не зареєстрована, тобто фальшивка. І таких нелегальних таксі, за словами голови Української таксомоторної асоціації Андрія Антонюка, понад 90%.

Поради: як не стати жертвою таксистів-шахраїв 

  • Користуйтеся службами таксі, які мають ліцензію. Вона ж вимагає наявності в машині таксометра та лічильника з принтером, аби водій міг дати вам чек за поїздку.
  • Вимагайте чек за поїздку. Це ваш захист. Якщо вас дійсно обдурили, за чеком ви зможете домогтися компенсації.
  • Перевіряйте, чи є в служби таксі ліцензія. Це можна зробити онлайн в електронному кабінеті перевізника.

Не хочете, аби таксисти кинули вас на гроші – очікуйте решту, не виходячи з автівки. У стані алкогольного сп’яніння не сідайте в таксі самі. І ретельно обирайте перевізника, аби потім не мати проблем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Грабіжники видають себе за комунальників і “чистять” квартири українців

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Теги: гаряча тема, гроші, таксисти
06.03.2019 12:56
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