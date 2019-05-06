Меган Маркл народила первістка – цікаві факти

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл нарешті народила первістка, і це хлопчик! Про появу малюка на світ повідомили на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram. З радістю повідомляємо, що новонароджений став сьомим у черзі на престол.

Як зазначається в пості – вага хлопчика 3, 26 кг. Меган з дитиною почуваються добре.



А що ж з приводу королеви Великої Британії 93-річної Єлизавети, то малюк – її дев’ятий онук.

Цікаві факти про Меган

Повне ім’я дружини принца Гаррі – Рейчал Меган Маркл. Цікаво, що друге ім’я співпадає з героїнею, яку вона грала у фільмах. Після весілля Меган змінила релігію і стала англіканкою. З 2011 року по 2013 була в шлюбі з кінорежисером Тревором Енгельсоном.

Цікаво, скільки медичних працівників були під час пологів поруч з Меган? Адже у Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма, на сторожі були аж 23 персони.

Також по темі: Знову вагітна: Кіра Найтлі чекає на другу дитину

В інтернеті Меган і Кейт постіно порівнювали, хто кращий. Та й у королівському палаці, пишуть західні видання, були сутички між цими двома шановними персонами.

Сподіваємось, що конкуренції більше не буде і маленький син стане втіхою для всіх. Ну, а тепер чекаємо звістку про хрещення.

До речі, голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль уже погодились стати хрещеними батьками для новонародженого.

Нагадаємо, акторка Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року, а про появу малюка стало відомо ще у жовтні.