Меган Маркл народила первістка – цікаві факти

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл нарешті народила первістка, і це хлопчик! Про появу малюка на світ повідомили на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram. З радістю повідомляємо, що новонароджений став сьомим у черзі на престол.
Як зазначається в пості – вага хлопчика 3, 26 кг. Меган з дитиною почуваються добре.
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
А що ж з приводу королеви Великої Британії 93-річної Єлизавети, то малюк – її дев’ятий онук.
Цікаві факти про Меган
- Повне ім’я дружини принца Гаррі – Рейчал Меган Маркл. Цікаво, що друге ім’я співпадає з героїнею, яку вона грала у фільмах.
- Після весілля Меган змінила релігію і стала англіканкою.
- З 2011 року по 2013 була в шлюбі з кінорежисером Тревором Енгельсоном.
Цікаво, скільки медичних працівників були під час пологів поруч з Меган? Адже у Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма, на сторожі були аж 23 персони.
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В інтернеті Меган і Кейт постіно порівнювали, хто кращий. Та й у королівському палаці, пишуть західні видання, були сутички між цими двома шановними персонами.
Сподіваємось, що конкуренції більше не буде і маленький син стане втіхою для всіх. Ну, а тепер чекаємо звістку про хрещення.
До речі, голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль уже погодились стати хрещеними батьками для новонародженого.
Нагадаємо, акторка Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року, а про появу малюка стало відомо ще у жовтні.
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