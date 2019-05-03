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ICTV / Ранок / Блейк Лайвлі офіційно оголосила, що вагітна / 03.05.2019 17:43

Блейк Лайвлі офіційно оголосила, що вагітна

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Зірка серіалу Пліткарка Блейк Лайвлі вдягнула жовту приталену сукню, і цим заявила про свою третю вагітність. Нарешті чутки розвіялися, і тепер можна спокійно казати, що Райян Рейнольдс і Блейк незабаром стануть батьками!

Днями у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму Покемон. Детектив Пікачу, в якому Райян озвучував головного героя, і ось так Блейк прийшла його привітати.

Ніхто не очікував такого різкого повороту від голлівудської парочки. Та, схоже, вони спеціально зберігали таємницю, щоб вийти на червону доріжку і прикути всю увагу до себе 🙂

Нагадаємо, Райян Рейнольдс і Блейк Лайвлі офіційно одружилися ще 7 років тому. До того Райян уже був заручений та один раз навіть одружений з голлівудською акторкою Скарлетт Йоханссон. Та їх шлюб був приречений на невдачу.

Скарлетт казала, що жити з актором – важка справа, і що в ньому вона бачила лиш конкурента. Та, схоже, Блейк добре з цим справляється, і конкуренція їх чекає лише в тому, хто перший замінить малюку пелюшки. 🙂

Хто ж знав, що після кількох невдач у стосунках, Брайян зустріне ту, хто буде сміятися з його жартів, стане підтримкою і тою єдиною коханою та матір’ю його дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кіра Найтлі вагітна.

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Теги: Блейк Лайвлі, вагітність, Райян Рейнольдс, Шоу-бізнез
03.05.2019 17:43
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