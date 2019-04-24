Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Люди, які розбагатіли за допомогою серветки / 24.04.2019 19:00

Люди, які розбагатіли за допомогою серветки

0

Як театр починається з вішалки, так і бізнес може починатися з серветки. Це реально не тільки для паперових магнатів, а й для звичайних відвідувачів кафе, котрі вміють креативити.

Бізнес: футбол

Факт: перший договір Мессі з Барселоною підписали на серветці

Серед команди 15-річних хлопців Мессі виділявся, адже був найнижчим та наймолодшим серед усіх – йому було лише 13. Керівники футбольного клубу дуже сумнівалися, чи варто витрачати на підлітка час і кошти. Але на тренуванні Лео вийшов і забив 6 м’ячів.

Гра зі старшими хлопцями довела, що потрібно брати хлопця до команди. У грудні 2000 року в барселонському ресторані батько футболіста наполягав на укладенні контракту з 13-річним Лео.

Паперу поряд не було, і тренери використали перше, що потрапило на очі – звичайну серветку. Згодом із футболістом уклали повноцінний контракт на папері. Але серветка залишилась: спочатку вона зберігалася в банку, а тепер передана до музею клуба.   

Бізнес: авіакомпанія

Факт: найбільшу Lowcost авіакомпанію придумали на серветці  

Low-cost, або дешеві преліти в США, користувалися попитом уже в 1970 роках. Херб Келлехер та Роллін Кінг на серветці  намалювали план майбутньої авіакомпанії, просто обідаючи в техаському ресторані.

Засновники хотіли організувати дешеву місцеву авіалінію, що обслуговувала б 3 міста штату Техас – Даллас, Хьюстон та Сан-Антоніо.

Читайте:  5 бізнес-ідей з мінімальним стартовим капіталом

Головною метою було – стати успішними за рахунок низьких цін та відсутності зайвих послуг. Але замість трьох міст, Southwest Airlines обслуговує всю країну і вважається найбільшою компанією в світі за кількістю перевезених пасажирів.

Вона не тільки стала першим Low-cost, але й перша запровадила електроні квитки на літак через Інтернет.

Бізнес: шлюб

Факт: Спілберг написав шлюбний договір на серветці

Перше, що приходить на думку: шлюб – це не бізнес. У справі Спілберга можна посперечатися. Оскільки через серветку його дружина розбагатіла на 100 мільйонів доларів.

Молодий та закоханий Спілберг під час вечері в ресторані  накидав на паперовій серветці умови шлюбного договіру, який зіграв із ним злий жарт.  Режисер навіть не думав розлучатися зі своєю першою дружиною, поки не  зустрів іншу – актрису з фільму «Індіана Джонс і Храм долі».

Коли прийшов час розлучення, юристи не врахували «паперовий документ» та збагатили жінку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто починати малий та середній бізнес в Україні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: бізнес, серветки, Тетяна Герасько
24.04.2019 19:00
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати