Люди, які розбагатіли за допомогою серветки

Як театр починається з вішалки, так і бізнес може починатися з серветки. Це реально не тільки для паперових магнатів, а й для звичайних відвідувачів кафе, котрі вміють креативити.

Бізнес: футбол Факт: перший договір Мессі з Барселоною підписали на серветці

Серед команди 15-річних хлопців Мессі виділявся, адже був найнижчим та наймолодшим серед усіх – йому було лише 13. Керівники футбольного клубу дуже сумнівалися, чи варто витрачати на підлітка час і кошти. Але на тренуванні Лео вийшов і забив 6 м’ячів.

Гра зі старшими хлопцями довела, що потрібно брати хлопця до команди. У грудні 2000 року в барселонському ресторані батько футболіста наполягав на укладенні контракту з 13-річним Лео.

Паперу поряд не було, і тренери використали перше, що потрапило на очі – звичайну серветку. Згодом із футболістом уклали повноцінний контракт на папері. Але серветка залишилась: спочатку вона зберігалася в банку, а тепер передана до музею клуба.

Бізнес: авіакомпанія Факт: найбільшу Low–cost авіакомпанію придумали на серветці

Low-cost, або дешеві преліти в США, користувалися попитом уже в 1970 роках. Херб Келлехер та Роллін Кінг на серветці намалювали план майбутньої авіакомпанії, просто обідаючи в техаському ресторані.

Засновники хотіли організувати дешеву місцеву авіалінію, що обслуговувала б 3 міста штату Техас – Даллас, Хьюстон та Сан-Антоніо.

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Головною метою було – стати успішними за рахунок низьких цін та відсутності зайвих послуг. Але замість трьох міст, Southwest Airlines обслуговує всю країну і вважається найбільшою компанією в світі за кількістю перевезених пасажирів.

Вона не тільки стала першим Low-cost, але й перша запровадила електроні квитки на літак через Інтернет.

Бізнес: шлюб Факт: Спілберг написав шлюбний договір на серветці

Перше, що приходить на думку: шлюб – це не бізнес. У справі Спілберга можна посперечатися. Оскільки через серветку його дружина розбагатіла на 100 мільйонів доларів.

Молодий та закоханий Спілберг під час вечері в ресторані накидав на паперовій серветці умови шлюбного договіру, який зіграв із ним злий жарт. Режисер навіть не думав розлучатися зі своєю першою дружиною, поки не зустрів іншу – актрису з фільму «Індіана Джонс і Храм долі».

Коли прийшов час розлучення, юристи не врахували «паперовий документ» та збагатили жінку.

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