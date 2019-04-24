Впровадження електронного чеку: що це та як користуватись?

Касові апарати та паперові чеки можуть відійти в минуле. На зміну йдуть електронні новації. Експерти кажуть, що електронний облік дозволить підприємцям заощадити кошти на обслуговуванні касового апарату, а також уникнути виснажливих звернень до податкової.

Із червня минулого року Державна фіскальна служба запустила процес впровадження електронного чеку. Пілотний проект триватиме до кінця цього року.

Як користуватись електронним обліком?

Касові апарати можуть замінити телефони, планшети або комп’ютери. Для цього підприємцю необхідно встановити на електронний пристрій спеціальне програмне забезпечення.

«Для експлуатації системи E-Receipt, користувачу необхідно: встановити безкоштовне програмне забезпечення, що розміщено на веб-сайті ДФС. На обраний пристрій зареєструвати касу та касира. Створити номенклатуру товару, який ним реалізується і, обравши відповідний режим роботи каси, сформувати електронний чек», – зазначили у Державній фіскальній службі.

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Від початку тестового режиму до проекту долучилось близько 200 суб’єктів господарювання, які зареєстрували більше ніж 300 кас.

Хто може взяти участь у пілоті?

Згідно з законодавством, касовий апарат повинні мати підприємці, які знаходиться на фіксованому податку другої та третьої форми оподаткування.

«Люди, які працюють на ринках, у магазинах, які зареєстровані на фізичних осіб підприємців. Тобто, якщо в них оборот більше одного мільйона, вони зобов’язані мати касовий апарат. Він коштує від 4 до 20 тисяч гривень. Обслуговування – 200 гривень на місяць», – розповів Олег Пендзин.

Натомість покупці будуть отримувати чеки на свої гаджети онлайн. А також зможуть відслідковувати покупки в електронному кабінеті.

Електронні гаджети зі спеціальним програмним забезпеченням можуть стати гарною альтернативою, вважають експерти. Але не повноцінним замінником касових апаратів.

А поки триває експериментальний період, підприємці мають можливість обирати: вести облік за допомогою касових апаратів чи використовувати новітні електронні пристрої.

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