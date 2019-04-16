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ICTV / Ранок / Неслухняна «фанера», божевільні фанати, порвані сукні: у які конфузи потрапляють зірки / 16.04.2019 17:18

Неслухняна «фанера», божевільні фанати, порвані сукні: у які конфузи потрапляють зірки

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Пліткують, що у зірок і дня не проходить без конфузів на сцені. Чутки чутками, а от як воно насправді, ми вирішили спитати у них самих.

Вимикається фонограма, рвуться сукні, падають мікрофони – список конфузів зірок на концертах просто нескінченний. Дехто, як от Леді Ґаґа і Джастін Бібер, навіть блював зі сцени просто під час виконання пісні! У такі жорсткі ситуації співачка Tayanna, наприклад, не потрапляла. Але декілька разів провалювалася в щілини в сцені, замасковані килимами.

«Коли ти танцюєш, співаєш і ходиш по сцені туди-сюди, то потрапляєш до цієї ями або дірки, і деколи навіть ламалися підбори. Але це не заважало – роззувалася і йшла танцювати далі», – говорить співачка.

Акторка Ольга Сумська розповідає, що на театральній сцені теж відбуваються різні інциденти. І не завжди вони стаються через акторів.

«Нещодавно одна пані вийшла посеред вистави – ми грали виставу «Боїнг Боїнг, де я граю домогосподарку. І вона просто посеред вистави почала мене обіймати, каже – ви мій кумир, маю сфотографуватися з вами просто зараз!  Ну, ми це обіграли з Борисюком», – розповіла Сумська.

Телевізійна студія просто розсадник ляпів. Під час монтажу за кадром залишають ой як багато! А от у прямих ефірах нічого не приховаєш і не виріжеш. Кумедний випадок згадує телеведучий Анатолій Анатоліч.

«Коли Хілларі Клінтон наплутали літери, і вона була Хіра Хіралі Кліто…», – згадує він.

Зірки мають тримати планку! Але тим смішніше, коли вони за цю планку заступають! Але ми сміємося не над ними, а разом із ними, бо і зірки – такі ж люди!

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Теги: Tayanna, Анатолій Анатоліч, Леді Гага, Ольга Сумська, Плітки
16.04.2019 17:18
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