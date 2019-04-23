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ICTV / Ранок / Черги та скандали: як українці пережили президентські вибори за кордоном / 23.04.2019 17:00

Черги та скандали: як українці пережили президентські вибори за кордоном

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Українець Євген живе за 8 тисяч кілометрів від України, у Сінгапурі. Він, як і більшість українців, жив виборами президента України. І як свідомий громадянин, пропустити українські вибори просто не міг.

Втім, одного бажання та свідомості виявилося замало. Щоб поставити галочку в бюлетені, йому довелося добряче побігати.

Як українці голосували в Сінгапурі?

Аби стати на облік, Євген мусив заповнювати анкети і приносити документи в українське консульство. Майже всі українці в Сінгапурі знали про те, що без цього голосувати не дозволять.

«На жаль, навіть у Сінгапурі не обійшлося без маленьких ексцесів. Як мені сказала голова виборчої комісії, була одна панянка, яка прийшла голосувати, але перед тим не стала на облік. Через це не змогла проголосувати і влаштувала скандал», – поділився українець.

У день виборів у консульстві вирувала справжня українська атмосфера. Члени комісії  вдягли вишиванки, а самі виборці активно приходили в консульство.

Сінгапурські українці виявилися настільки свідомими та активними на виборах, що явка була майже вдвічі більшою, ніж, наприклад,  в Австралії, де українців живе значно більше.

Євген навіть знає, за кого з кандидатів активніше голосували в Сінгапурі.

«56% людей віддали свої голоси за Петра Порошенка і 44% за Зеленського», – зазначив Євген.

Сінгапур – далека країна. Там живе не так багато українців, але Батьківщина завжди в їхньому серці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому жителі Сінгапуру рідко купують авто.

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Теги: Анна Мещерякова, вибори в Україні, емігранти, Сінгапур
23.04.2019 17:00
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