Чому жителі Сінгапуру не можуть дозволити собі авто?

Людям, які живуть в Сінгапурі пощастило, адже їм не доводиться задихатись від спеки в автобусах чи метро. Тому що всюди працюють кондиціонери. Більше того, прохолода це не єдине про що подбали сінгапурські перевізники.

Українець Євген живе за 8 тисяч кілометрів від України – в Сінгапурі. Каже, що система громадського транспорту там вважається однією з найрозвинутіших у світі. Отож, скільки коштує проїзд в метро? Чому в місцевому метрополітені неможливо сховатися від камер? Та чому дозвіл на придбання автомобіля коштує стільки ж, як і сам автомобіль?

Сінгапур – маленька країна з великими досягненнями. Автобуси тут зручні, просторі, а головне – пунктуальні. Для того, щоб дізнатися, коли приїде маршрутка, є спеціальний мобільний додаток. До того ж транспорт приїздить рівно хвилина в хвилину. Тож, як каже українець, пояснити ваше запізнення на роботі буде дуже складно.

Метро Сінгапуру налічує 145 станцій

А от тим, хто губиться серед трьох гілок київського метрополітену, в сінгапурський краще взагалі не заходити. Воно здивує вас своїми масштабами.

«Метро Сінгапуру налічує 145 станцій і за день перевозить більше 3 мільйонів пасажирів», – поділився Євген.

Місцеві пасажири пересуваються містом в умовах підвищеного комфорту. Вони не знають, що таке помирати від задухи в автобусах і метро, тому що в кожному виді транспорту працюють потужні кондиціонери. А ще на кожній станції метро працює вільний WiFi. Кожен бажаючий може безкоштовно підключитися до мережі.

Сінгапурські перевізники дбають про безпеку

Чи не на кожному квадратному метрі місцевого метрополітену встановлені відеокамери. Тож, якщо з’явиться якийсь правопорушник, непоміченим він не залишиться.

Скільки коштує проїзд?

В середньому одна поїздка в метро чи автобусі обійдеться вам від 20 до 30 гривень. Можна і зайцем проїхатися, але якщо піймають, то доведеться заплатити штраф – 50 доларів. Втім, українець каже, що сінгапурці подібним не зловживають, бо 30 гривень для них не так вже й дорого. Зарплати дозволяють.

Хочете автомобіль? Придбайте дозвіл

Місцевий громадський транспорт користується великою популярністю не лише через свій комфорт, а й тому, що купити власний автомобіль – це забаганка, яка далеко не всім по кишені. Автомобілі дуже дорогі і найобразливіше для водіїв те, що більшу частину суми вони віддають не за потужний двигун чи сучасний дизайн, а просто на дозвіл, щоб її купити.

«Щоб купити машину вам потрібно купити сертифікат, у якому вказано, що ви можете мати машину. Він обійдеться вам від 30 до 40 тисяч доларів», – додав Євген.

Сінгапур – країна, яку не одразу знайдеш на карті, але якщо хоч трохи з нею познайомишся, то вже ніколи не забудеш.

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