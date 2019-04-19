Відпочинок у Європі: куди вирушити на травневі свята?

Наближаються травневі свята, то чому б не подумати про відпустку?! А ще, бажано, за кордоном.

Ведучі Ранку у Великому Місті розповіли, у які країни вигідно їхати з 27 квітня по 1 травня.

Грузія

Павло Казарін рекомендує відвідати сонячну столицю Грузії – Тбілісі.

«Тбілісі – місто дивовижної гостинності, приголомшливої кулінарії та неймовірних людей. Можна просто провести вихідні в грузинській столиці або взяти там авто напрокат і вирушити колесити містами цієї чудової країни. Тим більше, що в Грузії прекрасні дороги і дуже хороша дорожня поліція. Тож не забувайте пристібатися і не порушуйте правила».

А от Антон Равицький радить аж три країни, де можна добре і відносно дешево відпочити на травневі свята.

«Щоб не перетворювати травневі вихідні на свято марнотратства, краще купувати квитки або дуже заздалегідь, або на вихідні після свят. Але якщо ви не бажаєте поступатися традиціями, то ось вам три, як на мене, найкращі варіанти».

Греція

Забудьте про Афіни, вони і за часів античності не були затишним місцем. Обирайте острови! Завдяки фінансовій кризі, ціни все ще не б’ють рекорди порівняно з середніми цінами по Європі, каже Антон Равицький.

Вино, середземноморська кухня, вже тепле море – те, що треба після довгої вітчизняної зими та холодної весни.

Португалія

У Португалії порівняно дешево, але все залежить від того, чи вдалося вам знайти вигідні пропозиції на переліт.

Антон каже, що там смачно, красиво, тепле сонце, бурхливі хвилі Атлантичного океану, романтичні прогулянки вузькими вуличками, тобто все, що потрібно для ідеального відпочинку.

Угорщина

В Угорщину можна недорого дістатися, части туди є дешеві квитки. Особливо в маленькі міста, що оточують столицю, як, наприклад, Сентендре. Там ціни ще нижчі, ніж у Будапешті.

Там ви зустрінетесь із мальовничими краєвидами та Дунаєм. До того ж, Антон Равицький радить спробувати місцеве м’ясо.

Каже, в Угорщині воно смачнюще, та ще й порції величезні. А ще ідеальне токайське вино, старовинні будиночки та надзвичайні марципани.

Країни, які рекомендує Ранок у Великому Місті

Латвія

Цю країну називають серцем Прибалтики. Ми рекомендуємо поїхати в Ригу – столицю Латвії. Роздивитися місто цілком можна за один день.

Латвія – це країна, де все дешевше, ніж у її сусідів. Тому не складе проблем знайти помешкання за низькою ціною.

Старовинна архітектура, вуличні музиканти, приємні люди і котики на дахах будинків – це те, з чим варто познайомитись особисто.

Фінляндія

Ця країна не входить у список дешевих. Але якщо у вас буде можливість придбати квитки, то беріть і навіть не сумнівайтесь.

Ми рекомендуємо спочатку відвідати Естонію, і звідки на лайнері перепливти у Фінляндію – Гельсінки.

Як будете підпливати, зверніть увагу на будиночки, розташовані на острівках у морі. Такого в Україні ви точно не зустрінете.

Єдине що, погода там дуже мінлива: то сонце, то дощ. Однак навіть цей мінус не надто важливий.

Адже головне те, що ви можете подорожувати і знайомитись із різними куточками великого світу.

Алла Гичка

Також читайте, куди поїхати на травневі свята по Україні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.