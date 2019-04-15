Куди поїхати на травневі свята: найкращі напрямки по Україні (ФОТО)

Куди поїхати на травневі свята 2019 в Україні? Що подивитися і які фестивалі відвідати? Ми обрали найцікавіші напрямки. А ще – запитали поради у ведучих програми Ранок у Великому Місті на ICTV– Павла Казаріна та Юлії Зорій.

Тож читайте, надихайтеся – і пакуйте валізи 🙂

Куди поїхати: Кам’янець-Подільський, Хмельниччина

Що подивитися: Фестиваль кави, фортеця

Кам’янець-Подільський – унікальне місто, яке зберегло дух середньовіччя. Хоч воно і не є обласним центром, але за кількістю пам’яток старовини і культури посідає третє місце після Києва та Львова!

Чого вартий один лише головний символ міста – Кам’янець-Подільський замок, що розташувався на скелястому півострові в каньйоні ріки Смотрич.

Великий інтерес у туристів викликає і неповторний Замковий міст, який поєднує фортецю зі Старим містом…

На травневі свята туристи сюди з’їжджаються не лише для того, аби відчути старовинну атмосферу. Але й щоб насолодитися запашною кавою.

10-11 травня тут пройде фестиваль кави «Кам’янецька турка». Щороку в історичному центрі міста розбивається величезний ярмарок.

Тут можна спробувати різноманітні види кави і взяти участь у майстер-класах. А ще –побачити… величезну турку, яка варить одразу аж 200 літрів ароматного напою!

У такий спосіб місцеві мешканці щороку нагадують гостям міста, що вперше на території України кава з’явилася саме в Кам’янець-Подільському.

Сталося це у далекому 1672 році, коли місто захопи турки. Загарбники не уявляли свого життя без кави. Тож саме вони і завезли цей напій до Кам’янця.

Вибір Юлії Зорій

Ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій радить на травнені свята відвідати ї рідне місто – Чернівці.

Куди поїхати: Чернівці

Що подивитися: Цвітіння магнолій та університет

«Я дуже люблю весну. Тому особисто для мене будь-яке місто чи місце для прогулянок у цю пору року – це насолода. Особливо я люблю весняні Чернівці.

Наприкінці квітня там цвіте магнолія. І, повірте, ці дивовижні квіти, їх неймовірний аромат не залишать вас байдужими.

Особливо багато магнолій на території мого рідного Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Який, до речі, входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а в народі його називають українським Хогвартсом.

У ботанічному саду університету налічується близько 20 видів магнолій. Їх варто побачити на власні очі.

Більше того, ви зможете ще й прогулятися територією університету або взяти екскурсію і пройтися коридорами, які викладені старовинною мозаїкою, зайти в аудиторії, завітати до спеціальних залів, де проходять міжнародні конференції і різноманітні заходи.

Зможете побачити в містичні дзеркала, які здатні омолоджувати, і таке інше.

Не хочу відкривати всі карти. Просто щиро раджу поїхати вихідні у Чернівці – незабутні враження гарантовані!»

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Куди поїхати: Ужгород, Закарпаття

Що подивитися: Цвітіння сакури

Напередодні травневих свят Ужгород перетворюється на яскраво-рожевий райський сад. У цей період тут розквітає аж 2 тисячі сакур.

Це – справді фантастичне видовище! Щоб його побачити, сюди щороку з’їжджаються тисячі туристів.

Саме в Ужгороді знаходиться найбільша алея сакур в усій Європі. Вона простягнулася вздовж берега річки Уж.

Сакура, яку також називають японською вишнею, – символ жіночої молодості та краси. Існує повір’я, що у того, хто побачить цвітіння 35 дерев сакури, значно покращиться здоров’я і здійсниться одне заповітне бажання. Чому б не перевірити? 🙂

До речі, щоб побачити цвітіння сакури вже цього року – не варто відкладати поїздку аж на кінець травневих свят. Краще приїхати сюди на сам Великдень. Адже дерева вже почали квітнути, а період цвітіння складає близько двох тижнів.

Вибір Павла Казаріна

Ведучий Ранку у Великому місті Павло Казарін упевнений: на травневі свята найкраще можна відпочити в Карпатах.

Куди поїхати: Карпати

Що подивитися: Лумшори і Невицький замок

Особисто я люблю гори більше ніж море. Тому радив би на травневі з’їздити в Карпати.

Можна поїхати в Лумшори, замовити там чани, а по дорозі обов’язково заїхати в Невицький замок. А звідти, до речі, рукою подати до Ужгорода.

Закарпаття – це ще одна перлина нашої країни і якщо ви ще там не бували – обов’язково раджу.

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Куди поїхати: Хуст, Закарпаття

Що подивитися: Долина нарцисів

Приїхавши в Закарпаття на травневі свята, обов’язково відвідайте Долину нарцисів. Адже цього року масове цвітіння очікується якраз у цей період.

Тільки уявіть: безкрайні простори, і куди не поглянь, всюди – ніжні біло-жовті весняні квіти!

Долина нарцисів розташована всього в 5 кілометрах від міста Хуст і є частиною Карпатського біосферного заповідника.

Куди поїхати: Переяслав-Хмельницький, Київщина

Що подивитися: Фестиваль повітряних куль, музеї

З 8 по 12 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, пройде фестиваль повітряних куль. У небо одночасно піднімуться десятки яскравих аеростатів.

За цим неймовірним видовищем можна не лише спостерігати з землі, але й самому піднятися в небо. І побачити схили Дніпра з висоти пташиного польоту!

Польоти планують проводити двічі на день – з 7 до 8 ранку, а також 18.30-19.30 вечора. Але і в інший час сумувати не доведеться. Адже в Переяславі-Хмельницькому є аж 27 музеїв!

Найпопулярніший із них – Музей народної архітектури та побуту під відкритим небом.

Аліна Литвиненко

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