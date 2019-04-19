Дебаты Порошенко и Зеленского: чего ждать сегодня вечером?

Дебаты кандидатов в президенты Украины по закону должны пройти сегодня. Однако вплоть до последнего момента было непонятно – увидит ли Украина дебаты финалистов предвыборной гонки. Во многом это связано с тем, что в штабах Порошенко и Зеленского – разное отношение к самой идее публичных споров.

Что именно будет происходить вечером – попробовал разобраться политический обозреватель Павел Казарин.

Напомним, вчера кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду. Кто в нее вошел – смотрите в материале Фактов ICTV: Команда Зеленского – кто они?

Изначально, с инициативой дебатов выступил действующий президент Петр Порошенко. Через несколько дней Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что якобы принимает вызов, но добавил, что дебаты должны проходить не в телевизионной студии, как того требовал закон, а на стадионе.

Затем штаб Зеленского выдвинул дополнительное условие – сдача анализов. И, вдобавок, успел предложить Юлии Тимошенко роль модератора этих стадионных дебатов. У многих это вызвало ощущение, что штаб Зеленского хочет сорвать дебаты – и потому выдвигает все новые условия, в надежде, что его оппонент сочтет их невыполнимыми и откажется.

Но этого не произошло. Президент Порошенко сдал анализы, а от роли модератора дебатов отказалась сама Юлия Владимировна. И теперь есть все шансы, что оба кандидата все же встретятся на одной площадке – уже сегодня вечером.

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Стоит отметить: медийная активность кандидатов перед вторым туром выборов очень сильно отличается.

Петр Порошенко активно дает интервью и общается с журналистами. Это можно понять – любому действующему политику, претендующему на переизбрание, приходится доказывать, что он способен проводить работу над ошибками и меняться. Ему нужно доказывать избирателю, что на втором сроке он будет отличаться от себя прежнего. И потому нет ничего удивительного, что Порошенко общается со СМИ.

С Владимиром Зеленским ситуация совершенно иная. Дело в том, что в обычных избирательных кампаниях именно претендент заинтересован в дебатах. Особенно, если он новичок. Потому что у него за спиной нет обоза неоправданных ожиданий. Коррупционные скандалы и темные пятна – удел действующих политиков. Их можно попрекать кадровыми назначениями, ошибками и просчетами прошлого. “Новое лицо” избавлено от всего этого – и обречено на тефлоновость.

Но нынешняя президентская кампания стала исключением.

Зеленскому категорически невыгодно вступать в дискуссию. Рассказывать о будущем. Делиться планами. Потому что за него сегодня голосуют люди с самыми разными ожиданиями. И кандидату проще просто отмолчаться – чтобы никого из них не разочаровать.

Но пока сложно сказать, как именно будут развиваться события на стадионе. Вполне возможно, что кандидаты отойдут от изначально прописанного в законе формата. Начнут импровизировать. Возможно, этим вечером нас ждет сразу два этапа дебатов. Один – на стадионе, в свободном формате. А затем – в студии Суспильного, по той самой обязательной процедуре, которая закреплена в законе и постановлениях ЦИК.

А может, кандидаты встретятся друг с другом только на Олимпийском. А в телестудию приедет кто-то один.

Но главное – даже не в том, где именно претенденты на президентское кресло встретятся лицом к лицу. Важно, чтобы они встретились. И чтобы общество наконец получило ответы на свои вопросы.

Потому что абсолютно недопустимо, если в предвыборной кампании один из предвыборных штабов пытается продать избирателю кота в мешке. Особенно, когда сам кандидат – это мешок.

Напомним, ранее Утро в Большом Городе разбиралось, почему Зеленский победил в первом туре.