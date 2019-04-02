Чому Зеленський переміг у першому турі?

21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки жоден із 39 кандидатів не набрав понад половину голосів виборців під час першого туру, який відбувся 31 березня. За даними Національного екзит-полу, до другого туру виходять комедіант Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

За даними громадянської мережі «Опора», явка виборців склала трохи більше 63%. Остаточні цифри явки та офіційні результати першого туру оголосить Центральна Виборча комісія до 10 квітня, але навряд чи вони кардинально відрізнятимуться від даних екзит-полів, кажуть експерти.

«Наявність Зеленського на першому місці демонструє, що в Україні є здорова демократія. Його не зняли, його не зупинили, йому, по великому рахунку не заважали, і він зміг цього досягти. Чи можемо ми собі таке уявити в Росії? Ні! В Казахстані? Білорусі? Чи будь-якій іншій радянській республіці? Ні. Тобто, Україна демонструє, що ми сьогодні по суті лідер демократичності в пострадянському союзі, на пострадянських територіях. У нас це можливо – цим ми доводимо, що ми європейська демократія», – говорить політолог Микола Давидюк.

Спостерігачі Парламентської Асамблеї ОБСЄ визнали перший тур виборів президента України вільним та конкурентним, висловивши сподівання, що другий тур мине так само демократично. У делегації ОБСЄ не було росіян, яких офіційний Київ не допустив до участі у спостереженні через агресію Росії проти України. Після оголошення результатів екзит-полів, у штабі Володимира Зеленського не приховували радості.

Петро Порошенко під час виступу у своєму штабі назвав результати першого туру сигналом суспільства для влади, яка мусить зробити ретельну роботу над помилками. «Не помиляється той, хто нічого не робить» – заявив кандидат. Також Порошенко окреслив ключове завдання у зовнішній політиці для переможця другого туру.

«Ми маємо зберегти єдність із нашими європейськими та американськими партнерами за великим столом, ми маємо зберегти санкції як потужну мотивацію Росії теж брати участь в цих переговорах. І представляти Росію буде не Максим Галкін», – зазначив Президент України Петро Порошенко.

Одне із ключових питань між першим і другим туром – чи будуть дебати між Зеленським та Порошенком. Обидва нібито погодилися взяти в них участь, але, як то кажуть, обіцяти не означає одружитись. Утім, якщо вони таки відбудуться, може статися – все що завгодно.

«Це можуть стати фатальні для Зеленського дебати, якщо він не виведе Порошенка на своє поле – от на полі гумору, акторства, жартів Зе зможе переграти Порошенка, і навпаки – якщо гратимуть на класичному політичному полі – у Зеленського взагалі не буде шансів. Його буде дуже легко перемогти трьома ударами, задавши найпростіші питання – об’єм бюджету, ВВП, територія України, базові речі, які знає школяр, але не факт що може знати кандидат у президенти, який займає перше місце», – говорить політолог Микола Давидюк.

Прогнозувати результати другого туру поки не береться ніхто – адже суть демократії якраз і полягає в тому, що на виборах є інтрига. Поки не до кінця зрозуміло, як поведе себе виборець, який голосував у першому турі за Юлію Тимошенко, Юрія Бойка, Анатолія Гриценка чи Ігоря Смешка – теж несподіванку цих виборів. Звернення цих кандидатів до своїх виборців підтримувати когось у другому турі буде грати певну роль, але не визначальну, кажуть експерти.

Попереду ще три насичених тижні до другого туру президентських виборів. Головне пам’ятати, що всі наші демократичні розмови про системних чи несистемних політиків, їхні методи, політичні союзи, помилки та досягнення можливі, зокрема, завдяки українській армії. Війна нікуди не поділася. У березні 2019 року Росія вбила 8 військовослужбовців Збройних сил України.

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