Що в Туреччині кажуть про вибори в Україні?

Туреччина – країна, з якою нас багато що пов’язує. Це і любов українських туристів до турецького all inclusive, і важливе як для нас, так і для них – економічне партнерство.

Тож про Україну в Туреччині знають. Навіть у місцевих ЗМІ інколи пишуть. Українець Андрій, який давно живе в Туреччині каже, що востаннє в пресі Україна згадувалася після першого туру президентських виборів.

Турецькі ЗМІ про вибори в Україні

Більшість турецьких ЗМІ написали про наші вибори, аби просто повідомити, що вони відбулися, але були й винятки.

31 березня в Туреччині теж пройшли вибори, щоправда, не президентські, а міські: в усіх містах країни обирали членів міського парламенту та міського голову.

Як кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Тож, поки підраховувалися турецькі бюлетені, вибори в Україні відійшли на другий план.

Андрій не лише читав, що пишуть про українські вибори, але й чув, що про них говорять. Каже, турки здивовані. Адже для них комедійний актор у політиці – це нонсенс. Мовляв, не може стати президентом людина, яка до цього не займалася політикою.

У Стамбулі живе багато громадян України, з деякими Андрій спілкується, і навіть знає, чи сумлінно вони виконали свій громадянський обов’язок у день голосування. Каже, голосують досить активно.

Думки українців у Туреччині теж розділилися, прихильників і противників обох кандидатів на президентське крісло вистачає. Утім, мало хто з турецьких українців дозволяє собі принижувати думку та вибір іншого.

Вибори – непростий етап у житті кожної держави, і Україна знає це, як ніхто інший. Обрати голову держави – означає обрати майбутнє для всієї країни. На жаль, цей вибір майже ніколи не буває одностайним. Тож, важливо залишитися людиною, другом, родичем, навіть, якщо твій опонент – по іншу сторону виборчого бюлетеня.

Андрій каже, українцям у Туреччині вдається не бити ані пики, ані горщики, попри різні політичні погляди. І сподівається, що українці, які проживають в Україні, також зможуть це зробити, який би президент нам зрештою не дістався.

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