Українці в Туреччині: як відкрити власний бізнес

В Туреччині досить просто отримати дозвіл на постійне проживання. Однак, щоб отримати дозвіл на роботу – треба поклопотати, при чому не працівнику, а роботодавцю. Чому? Розказав Андрій, який народився в Україні, але вже багато років живе в турецькому Стамбулі.

Пляжі, море, чарівний Стамбул та турецькі звичаї – і це лише маленька частина того, що так приваблює туристів. Емігрантам теж є за що любити Туреччину.

Як емігранти отримують право на проживання?

На відміну від багатьох інших країн, щоб отримати право на постійне проживання, людям не доводиться проходити нудні бюрократичні процедури.

«Досить мати міжнародну страховку, яка б діяла у Туреччині, а також мати оренду або купити невелике житло. Тобто у вас повинна бути офіційна оренда і невелика кількість грошей на рахунку», – поділився українець.

Півроку – це мінімальний термін, на який видають посвідку на постійне проживання в Туреччині, можна і подовжити, але чи варто? Адже приїжджим навіть працювати просто так тут не дозволяють.

Як влаштовуються на роботу?

Звісно, не всі приїжджі в Туреччині приречені на безробіття. Можливість оформити дозвіл на роботу все ж таки є, але сам бажаючий не має права його оформити. Спочатку людина повинна знайти роботу, а потім сам роботодавець має поклопотати про дозвіл цієї людини працювати. Ця процедура для роботодавця дуже дорога і заморочлива, і якщо ви захочети змінити роботу, то цю процедуру доведеться повторити на новому місці.

Чи може емігрант відкрити власний бізнес у Туреччині?

А от відкрити власний бізнес людині без громадянства в Туреччині доволі просто, були б гроші. От тільки стати офіційним працівником на власному ж підприємстві емігрант не має права. Для початку потрібно працевлаштувати кількох громадян Туреччини.

Туреччина – країна гостинна. Тут достатньо просто отримати право на постійне проживання, але так само просто його втратити.

«Якщо на вас поскаржилися сусіди і був складений протокол, то не факт, що вам продовжать вид на проживання», – розказав Андрій.

В Туреччину легко переїхати, але складно вижити. Ніколи не знаєш хто і за що тебе вижене, та чи зможеш ти влаштуватися роботу.

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