Як довше зберегти продукти свіжими? Лайфхаки для кухні

Як продовжити життя хліба? Що допоможе торту не забула обвітритися? І як не дати сиру підсохнути в холодильнику? В Інтернеті безліч порад, як зберігати продукти в холодильнику довше. Журналісти «Ранку у Великому Місті» перевірили, які з них працюють, а які – ні.

Проблема: багато хліба Вирішення: паперові рушники

Нарізали забагато хлібу і не знаєте що з ним робити? Пишуть, можна заморозити і він не втратить своєї свіжості. Ну що ж, перевіримо!

Для експерименту ми нарізали хліб скибками. Та залишили один великий шматок хліба, як часто буває після застіль. І скибки, і шматок потрібно замотати в паперовий рушничок, аби після розморожування хліб не відсирів. Кожну скибку потрібно замотувати окремо, аби хліб повністю огорнути папером.

Залишаємо в морозильній камері на кілька годин.

Хліб дійсно замерз.

Залишаємо розморожуватися прямо в папері! Це важливо, адже рушник має увібрати зайву вологу! Розгортаємо! Дивовижно! Хліб справді м’який та смачний, як свіжий! От тільки холодний! Здається, це чудовий спосіб зберігати хліб.

ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ

Проблема: засох сир Вирішення: масло

Після застілля часто залишається нарізка сиру. І досить часто цей сир просто засихає в холодильнику.

Підтопіть трохи масла та змастіть ним скибочки сиру. Для чистоту експерименту, частину сиру ми змажемо маслом. А іншу розкладемо на тарілці просто так. Залишаємо на ніч у холодильнику.

Дістаємо… І дійсно сир, не змащений маслом – трішки підсох. А от сир у маслі – залишився свіжим. Підсохли лише краї, які не були «оброблені».

ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ

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Проблема: обвітрений торт Вирішення: хліб

Відріжте шматок хліба так, щоб той повністю вкривав “розріз торта”. Тепер зубочистками прикріпіть його до розрізу. Аби перевірити, чи справді лайфхак працює, ми заклеїли лише частину тортика. Залишаємо на ніч! Витягуємо…. Хліб явно підсох, витягуємо зубочистки. А торт… залишився м’яким і не обвітреним, а от інша частина – присохла.

ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ

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