За алкоголь і критику влади – геть із країни! Якими законами дивує Кувейт?

Кувейт – маленька, але дуже багата мусульманська країна, яка приховує багато секретів. Тут іноземцю майже неможливо отримати громадянство, його видають лише тим, хто може довести своє кувейтське походження, або жінці, яка вийшла заміж за кувейтця.

Чому отримати громадянство Кувейту – місія нездійсненна? Чому за вживання алкоголю виганяють з країни? І чому за пост в соціальній мережі можуть кинути за ґрати? Про це нам розказала українка Марина, яка живе в цій країні вже п’ять місяців.

Чому не дають громадянство?

Маленька країна, в величезними запасами «чорного золота». Саме завдяки нафті Кувейт став державою-багатійкою, яка не надто охоче приймає в свій розкішний світ чужинців. Принаймні не видає їм громадянство. Марина каже, що кувейтцем неможливо стати, ним треба народитися, ну або стати дружиною справжнього кувейтця.

Через таку жадібність на паспорти, громадян Кувейту в Кувейті живе значно менше, ніж громадян інших країн. Тут дуже багато іноземних заробітчан, їх ще називають експатами.

«Населення Кувейту близько 4 мільйонів. 3 мільйони складають експати і представники інших національностей, і тільки один мільйон – це місцеві жителі», – говорить Марина.

Іноземців багато і за ними пильно стежать, аби був дозвіл на проживання і роботу тут. Марина запевняє – нелегалом у Кувейті жити не вдасться, місцева служба безпеки таких за руку хапає і витуряє додому.

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Алкоголь під забороною

Кувейт – країна мусульманська, і вони не вживають алкоголь. В багатьох державах де сповідують іслам, спиртне не дозволяє релігія, а в Кувейті ще і законодавство. Ні пити, ні продавати, ні, тим паче, виготовляти алкоголь у країні не можна. З тими хто наважується – тут не церемоняться.

«Кувейт це країна, в якій встановлено абсолютний сухий закон, алкоголь тут не продається ніде. Ввезення, вживання, виробництво і торгівля алкоголем тут суворо заборонені. Тобто якщо поліція знайде у вас пляшечку алкоголю, вам загрожує депортація. У кращому випадку це буде штраф і попередження, але тут особливо не заморочуються з розглядом ситуації», – пояснює українка.

Депортувати за алкогольні гріхи можуть навіть тих, хто має громадянство Кувейту. Втім, як каже Марина, це дуже корумпована країна. За «винагороду» на порушення можуть закрити очі.

До речі, іноземці вигадали лайфхак, ділиться Марина. Якщо дуже захочеться закинути за комір – можна піти до посольства своєї країни, там «своїм» наливають. Але лише там, якщо вийти за межі посольства з пляшкою, то місцева поліція активізується.

Сувора цензура

Кувейт стежить не лише за тим, щоб люди не пили, а і щоб не ображали одне одного, а тим більше владу. Написати у Фейсбуці щось погане про главу держави в Кувейті мало хто наважиться. Можуть оштрафувати, або навіть – вигнати з країни.

Кувейт – країна з суворими правилами. Тут не осуджують владу, а святкують без шампанського. Можливо нам українцям складно зрозуміти Кувейт, але Марина каже, що його є за що любити, але про це вже в наступних випусках.

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