Як розмитнити авто і не переплатити?

Юрій та Ірина Андреєви вирішили змінити авто на більш комфортне. Пригнали його з Литви за 4800 євро. Під час перетину кордону заплатили мито, акциз і податок на додану вартість. Загальна сума платежів склала 60 тисяч гривень. Розраховували, що на цьому все, але виявилося – ні.

«Нарахували нам ще податків 9300 євро. Звідки взялася ця сума – не зрозуміло», – розповів Юрій Андреєв.

Юрій пояснює, що купив авто за ціною, нижчою ніж середньоринкова, бо його використовували як таксі. Юрій вирішив замовити незалежну експертну оцінку, згідно з якою машину оцінили у 7400 євро. Однак і це не задовільнило митників.

«Не зрозуміло, які аргументи були в інспектора, до якого надійшли документи. Прийшла митна вартість 4800 євро згідно з купчею та митною декларацією. Він не повірив у ці цифри і пішов дивитися в каталог», – розповів герой сюжету.

Чоловік каже, що додатково йому нарахували 40 тисяч гривень. Такої суми в пари не було, довелося оформлювати кредит.

Як визначити митну вартість?

Для визначення митної вартості достатньо надати договір купівлі-продажу або рахунок-фактуру з юридичною особою. Оціночна вартість кожного автомобіля має бути розглянута індивідуально.

Чому митники збільшують оціночну вартість?

На митниці пояснюють, що купча – це дійсно основний документ, який зобов’язаний подати декларант під час митного оформлення авто на єврономерах. Також вартість автомобіля може підтвердити декларація країни відправлення авто або платіжні квитанції.

Головний державний інспектор київської міської митниці Юрій Кравченко наголошує, випадки, коли корегується митна вартість – мізерні. Проте законодавством передбачено, що декларант має право її оскаржити.

«Людина сплачує податки за тією вартістю, яку визначив митний орган, але вони лише резервуються, і в неї є 80 днів для того, щоб надати додаткові документи, звернутися до митного органу вищого рівня і підтвердити в нього заявлену митну вартість», – зазначив Юрій Кравченко.

Як оскаржити рішення митниці?

Щоб оскаржити рішення митниці, необхідно отримати рішення про коригування митної вартості авто. Там зазначено, на що посилався інспектор. Проте цей документ не так легко отримати, каже адвокат Юрій Прохода:

«Митники не зацікавлені у тому, щоб таке рішення виносити. Їм простіше максимальну ціну вказати».

Юрій Андреєв отримав таке рішення та готує позов до суду. За рішенням якого йому або повернуть гроші, або розморозять їх на рахунку митниці та направлять у бюджет країни, як сплата податків за ввезену автівку.

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