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ICTV / Ранок / Кур’єри наводять грабіжників на квартири українців / 21.03.2019 12:02

Кур’єри наводять грабіжників на квартири українців

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Ми постійно щось замовляємо: одяг чи просто воду. І доставляють нам це курєри. Однак ви навіть не здогадуєтесь, чим ця доставка може закінчитись: вбивство, пограбування, і це ще не все. Отож, як захиститися?

Кур’єр намагався задушити дитину

У Києві кур’єр ледь не задушив дитину, щоб пограбувати оселю. Дорослі довірили 8-річному сину забрати посилку в кур’єра. Та коли малий відчинив двері – мало не попрощався з життям.

«Матері вдома не було, і в кур’єра щось перемкнуло в голові. Він захотів щось забрати, але вважав, що дитина є очевидцем, може його впізнати, і вирішив задушити дитину», – розповів експерт з безпеки Руслан Сушко.

На щастя, малого врятувала мати, яка повернулась додому раніше. Деякі ж кур’єри не грабують самі, вони працюють навідниками.

«Кур’єр потрапляє в певну квартиру, оглядає її і повідомляє своїм спільникам. Що він там може побачити? Замки на дверях, наявність собак чи інших тварин, які можуть підняти галас, наявність сигналізації та людей, які не виходять з квартири», – додав Руслан Сушко.

Що робити, якщо вашу квартиру все ж обікрали?

Якщо вашу квартиру таки обікрали після візиту кур’єра або він напав на вас чи ваших близьких – викликайте поліцію.

Оперативники візьмуть відбитки пальців як самого кур’єра, так і його співучасників.

Кур’єри-аферисти доставляють пусті коробки

Кур’єри-аферисти – окрема каста. Наприклад, ви замовили гаджет через інтернет. Доставляє його вам кур’єр. Та на руки віддає порожню коробку. І наслідки такої афери – плачевні.

Довести вину кур’єра, який втюхав вам пусту посилку, а гаджет забрав собі – майже неможливо. Скоріше за все, він або відразу ж звільнився, або взагалі був працівником міфічної служби доставки.

Доставили товар – огляньте його!

Коли берете товар в руки – огляньте його, це ваше право. І тільки після того розрахуйтеся з кур’єром. Та заберіть відповідний бланк, за яким, у разі чого ви знайдете афериста.

А ще знайте: кур’єри добросовісних служб мають спеціальну уніформу та службове посвідчення. І краще приймайте посилку на порозі, заздалегідь сховавши з коридору всі цінні речі.

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Теги: гаряча тема, кур'єри
21.03.2019 12:02
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