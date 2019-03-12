Обважили на ринку: що робити і до чого тут телефон?

Найпростіший метод додаткового заробітку на ринку – це обважування. Безсоромні продавчині не гребують різними хитрощами, щоб надурити неуважних покупців.
Як перевірити, що ваги накручені?
Журналістка Ранку у Великому Місті Марина Лишак разом із експертом Максимом Несміяновим вийшли на ринок, щоб показати вам, як вберегтися від обману.
А допоможе в цьому звичайний мобільний телефон. Для цього потрібно знати його вагу. Перевірити її можна на ринку або в супермаркеті, де є контрольні ваги.
Для прикладу, ваш телефон важить 150 грамів. Кладете на ваги, і відразу видно, на скільки грамів накручують. Найчастіше нас обманюють на 12-13% за кожному кілограмі.
Пошити в дурні можуть навіть на електронних вагах. Для цього їх спеціально перепрошивають і ставляють стільки, скільки потрібно.
Що робити, якщо вас обважили?
Якщо покупця обважили на суму від 34 гривень, то штраф буде до 100 гривень. А якщо обвіс від 51 гривень, тоді сума штрафу складатиме від 340 до 850 гривень.
Щоб зафіксувати факт обважування, вам потрібно:
- Викликати поліцію;
- Написати заяву до Держспоживінспекції;
- Вказати час, дату, ім’я продавця і місце.
Слідкуйте, щоб продавець важив все, не поспішаючи. Якщо вам здається, що продавець метушиться – він точно щось мудрує. Краще купити в іншому місці.
І головне…
Ваги повинні стояти на видному місці, щоб покупець міг бачити, як зважують його товар.
Тож не соромтеся, відстоюйте свої права. Якщо ви купуєте овочі на ринку – перевіряйте ваги мобільним телефоном. Це вбереже ваші гроші та нерви.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські супермаркети кишать простроченими продуктами
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