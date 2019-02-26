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ICTV / Ранок / Українські зірки стали жертвами сексуальних домагань / 26.02.2019 20:15

Українські зірки стали жертвами сексуальних домагань

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Голос, талант та харизма для шоу-бізнесу не обов’язкові. Головне – потрібну людину в ліжко затягнути. І все, ти зірка!

Аніта Луценко

Американська співачка Лана Дель Рей стверджує, що саме так і зробила. І сама назвала себе «жінкою, яка переспала з усім шоу-бізнесом». І якщо Лана Дель Рей сама зізнається у своїх смертних гріхах, то про Аніту Луценко ходять слухи, що їй довелося  спокусити одну телевізійну шишку – Олексія Гладушевського.

Олексій Гладушевський – телепродюсер, керівник проектів, з яких Аніта розпочинала свій телевізійних шлях.

Оля Полякова

А от Оля Полякова, хоч і без імен, але розказала, що її всерйоз домагався один дуже популярний продюсер. В інтерв’ю кільком виданням зірка розповідає, що відшила хтивого чоловіка. Через це і втратила місце в жіночому гурті. Проте, не втратила гідності.

Слава Соломко

Кажуть, через ліжко шлях до успіху коротший. Подейкують, акторка Гвінет Пелтроу саме так потрапила у стрічку «Закоханий Шекспір». І все завдяки інтиму із продюсером Харві Вайнштейном. Немає на них Зіброва! Співак каже, що зірки його часів так не поводились. А зараз як показилися! Телеведучий Слава Соломко теж зізнався, що свого часу сам зазнав сексуальних домагань!

Хто в прямому сенсі потрапив в шоу-бізнес через ліжко, так це світська левиця Кім Кардашьян. Вона прокинулася зіркою після того, як у мережу потрапило її інтимне відео зі співаком Рей Джі. А от наші зіркі на такі кроки або не готові, або просто у нас немає з ким переспати.

Кожен сам робить вибір, яким талантом пробивати собі шлях до зірок. Викладатися біля мікрофону чи в ліжку. Головне, аби на ранок про це не пошкодувати.

Також дивіться: Полякова пристрасно поцілувалася з Астаф’євою

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Теги: Мирослава Мандзюк, Плітки, Шоу-бізнез
26.02.2019 20:15
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