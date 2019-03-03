У космос відправили першого космічного туриста

Приватна компания Virgin Galactic Річарда Бренсона вперше підняла в космос пасажира на своєму багаторазовому комерційному космічному кораблі. Це може призвести до буму космічного туризму уже у цьому році.

Черговий тестовий політ космічного корабля VSS Unity компанії Virgin Galactic відбувся 22 лютого над пустелею Мохаве в Каліфорнії. Компанія використовує оригінальну систему доправки човника у космос. Спочатку його піднімає двофюзеляжний літак на висоту майже 14 кілометрів, а потім Unity відділяється і летить далі вгору самостійно як ракета. Цього разу корабель піднявся на висоту майже 90 кілометрів, і потім повернувся на космодром як планер. Незвичним цей політ робить те, що вперше на борту Unity крім пілотів був пасажир. Ну, як пасажир. Це була Бет Мозес – спеціаліст з підготовки космонавтів Virgіn Galaсtic. Але все одно, формально вона стала першою туристкою комерційної космічної компанії.

Космічний туризм – ідея не нова. Вперше про комерційні польоти в космос почали говорити наприкінці 60-х. Першим непрофесійним астронавтом в космосі мала стати американська вчителька Крісті Маколіфф, але вона загинула разом з усією командою під час старту шатла Челленджер у 1986 році.

А от перші комерційні космонавти побували в космосі в 1990 і 91 роках на радянській орбітальній станції «Мир». З того часу в космосі побували ще 7 космічних туристів, які літали російськими ракетами Союз на Міжнародну космічну станцію. Головними недоліками таких польотів є необхідність ретельної підготовки до польоту, високі вимоги до здоров’я та непідйомна вартість задоволення – від 20 до 40 мільйонів доларів.

Тому ціла низка компаній почали розробляти проекти порівняно недорогих регулярних відправлень у космос туристів. В одному з таких проектів навіть брав участь перший і поки єдиний український астронавт Леонід Каденюк.

На сьогодні найбільших успіхів на шляху до зірок домоглися три американські компанії. Це вже згадана Virgin Galactic Річарда Бренсона, SpaceX Ілона Маска та Blue Origin засновника сервісу Amazon Джеффа Безоса.

Річард Бренсон сподівається, що Virgin Galactic почне піднімати людей у космос уже до кінця цього року. Близько 600 бажаючих навіть заплатили по $250 тис. передоплати.

Blue Origin Безоса збирається завершити тестування своїх багаторазових ракет до кінця цього року і розпочати комерційні запуски вже в наступному 2020-му. Квиток коштуватиме від $50 до 250 тис.

Що ж стосується компанії SpaceX, її амбіції набагато дальші, як і дата першого запланованого комерційного польоту. В 2023 році вона має здійснити туристичний обліт Місяця з єдиним пасажиром – японським мільярдером Юсакою Маэзавою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ілон Маск планує запустити у космос туристичну ракету

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.