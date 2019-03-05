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ICTV / Ранок / Казарин рассказал, почему на выборах-2019 нет фаворита / 05.03.2019 19:18

Казарин рассказал, почему на выборах-2019 нет фаворита

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До президентских выборов остался месяц. Вернее, до первого тура. И мы понятия не имеем, кто в итоге окажется во втором.

Ни один штаб не может дать гарантий своему кандидату. У этих выборов нет однозначного фаворита. Разрыв между кандидатами слишком мал, а число неопределившихся избирателей слишком велико. Если обобщать, то на этих выборах конкурируют три основные повестки.

Повестка войны

«Повестка войны» – сосредоточена на идее дрейфа от бывшей метрополии. Символическое обособление. Армия. Церковная независимость.

В соцопросах именно эту повестку озвучивают украинцы, когда речь заходит о главных вызовах, стоящих перед страной. Но проблема в том, что когда речь заходит о проблемах, волнующих самих респондентов – они предпочитают говорить о повестке “зубожiння”.

Повестка холодильника

Тарифы. Цены. Зарплаты. «Повестка холодильника» – именно то, на что решили сделать ставку другие избирательные штабы. Эти кандидаты, например, обещают увеличить зарплаты и уменьшить цифры в коммунальных платежках.

Борьба со старыми элитами

До недавнего времени казалось, что противостояние «войны» и «холодильника» будет единственным в рамках нынешней гонки. До тех пор, пока на избирательном рынке не появилась третья повестка. Идея которой – борьба со старыми элитами во имя нового народовластия.

Ее олицевторяет тот же Владимир Зеленский.

Зеленского упрекают в том, что он максимально неконкретен. Что его контуры размыты, а обещания – абстрактны. Но это не ошибка. Это, скорее, особенность. Любая конкретика ему лишь вредит. Пока что Зеленский выступает в роли книжки-раскраски, которую каждый его сторонник раскрашивает самостоятельно. Как только кандидат сам возьмется за фломастеры – окажется, что выбранные им цвета могут не совпадать с тем, о чем мечтают его сторонники.

Впрочем, у нынешнего накала выборов есть и еще одна причина.

Подробнее смотрите в сюжете международного обозревателя Павла Казарина.

Также смотрите Выборы 2019: почему растет рейтинг Зеленского? 

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Теги: выборы 2019, Павел Казарин, президентские выборы, Украина
05.03.2019 19:18
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