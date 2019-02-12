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ICTV / Ранок / Выборы 2019: почему растет рейтинг Зеленского? / 12.02.2019 11:46

Выборы 2019: почему растет рейтинг Зеленского?

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В тройке лидеров нынешней предвыборной кампании оказался Владимир Зеленский. За счет чего именно – ответ искал политический обозреватель Павел Казарин.

Никто не возьмется прогнозировать итоги президентской кампании. Слишком невелик отрыв между главными претендентами на второй тур, и каждый четвертый избиратель еще не определился со своим выбором. Но при этом уже можно рассуждать о том, почему Владимир Зеленский оказался в тройке лидеров.

Феномен Владимира Зеленского не нов. Усталость от старых политических элит давала зеленый свет в политике самым неожиданным персонажам по всему миру. Именно она обеспечила победу Дональда Трампа и Эммануэля Макрона: при всех очевидных различиях, и тот и другой собирали голоса избирателей, уставших от старых лиц и имен.

Впрочем, нынешние цифры вовсе не сулят Зеленскому однозначной победы. По одной причине: он растет, пока молчит.

Время порой играет злую шутку с теми, кто штурмует политический олимп под маркой «третьей силы» и «человека со стороны». Потому что единственный шанс для подобного персонажа – это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет. Единственный шанс на успех – это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная.

Пока ты соблюдаешь это правило – твой рейтинг растет. Твою фамилию социологам называют люди с самыми разными ожиданиями. Те, кто видит в тебе «защитника обездоленных» и сторонники свободного рынка. Те, кто мечтает о низких тарифах и те, кто хотят судебной реформы. На твоей стороне могут оказаться сторонники легализации короткоствола и противники рынка земли. Пока ты молчишь – каждый потенциальный избиратель наполняет твой образ собственными ожиданиями. И остается уверен, что именно ты эти мечты воплотишь в жизнь.

Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается.

Это универсальная проблема любого, кто претендует на нишу «нового» и «незапятнанного». Медовый месяц с избирателем никогда не длится долго – на смену конфетно-букетному периоду обязательно приходит реальность быта. До тех пор, пока ты остаешься чужой мечтой – тебе все будет сходить с рук. Но как только ты обретаешь конкретные очертания – эйфория заканчивается.

Також дивіться Вакарчук та Зеленський: чи є в артистів реальний шанс стати президентом?

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Теги: Владимир Зеленский, Павел Казарин, президентские выборы
12.02.2019 11:46
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